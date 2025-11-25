Naturgy impulsa un proyecto pionero en España de fotovoltaica flotante en mar abierto en el Puerto de Valencia

Las claves nuevo Generado con IA Naturgy, a través de su plataforma Innovahub, impulsa un proyecto pionero de fotovoltaica flotante en mar abierto, en colaboración con la startup BlueNewables, en el Puerto de Valencia. El proyecto, subvencionado por el IDAE en el marco del programa Renmarinas, contempla el desarrollo de dos unidades de 500 kW optimizadas para operar en entornos oceánicos, con un diseño tipo catamarán que mejora el rendimiento y mantenimiento de los paneles solares. La iniciativa, actualmente en construcción en Vigo, prevé iniciar pruebas reales en marzo de 2026 en el Puerto de Valencia, con una colaboración entre Naturgy y BlueNewables durante dos años para el intercambio de información técnica y operativa. La fotovoltaica flotante en mar abierto se considera una vía estratégica para la descarbonización de puertos y proyectos en islas, así como para su hibridación con otras tecnologías marinas como la eólica offshore.

Naturgy, a través de su plataforma de innovación Innovahub, está impulsando un proyecto pionero en España para el desarrollo de tecnología fotovoltaica flotante en mar abierto, en colaboración con la startup española BlueNewables, informó la compañía.

En concreto, el proyecto, subvencionado por el IDAE en el marco del programa Renmarinas, contempla el desarrollo de dos unidades de 500 kilovatios (kW) optimizadas para operar en entornos oceánicos.

Y cuenta con un diseño tipo catamarán que mejora el rendimiento y mantenimiento de los paneles solares.

La iniciativa, que busca explorar nuevas soluciones renovables que permitan avanzar en la descarbonización del sistema energético, se encuentra en fase de construcción en el astillero San Enrique, en Vigo.

Su puesta en marcha está prevista para marzo de 2026, fecha a partir de la cual se iniciaría una fase de pruebas reales en el Puerto de Valencia.

En el marco de su colaboración, Naturgy y BlueNewables trabajarán conjuntamente en el intercambio de información técnica, operativa, estratégica y económica derivada del desarrollo del proyecto piloto, tanto durante su fabricación como en la fase de pruebas.

Esta colaboración se extenderá durante dos años desde la puesta en marcha del sistema, incluyendo datos de rendimiento, incidencias técnicas, informes de funcionamiento, costes, lecciones aprendidas y estrategias de despliegue tecnológico.

La fotovoltaica flotante en mar abierto representa una vía de conocimiento estratégica por su gran potencial de hibridación con otras tecnologías marinas, especialmente la eólica 'offshore', así como por sus aplicaciones en la descarbonización de puertos y en proyectos 'stand-alone' en islas.