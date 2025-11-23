Cegasa, la histórica fábrica de pilas de zinc, se suma al boom de las baterías de litio: “Será el negocio de los próximos años”

El sector de baterías en España vive un auge por la lluvia de fondos europeos, con empresas como Ecoener, Iberdrola y Basquevolt también beneficiadas, y una previsión de fuerte crecimiento en facturación y empleo para Cegasa.

Cegasa fabrica casi el 100% de sus baterías en España, colaborando con el gigante chino EVE Energy para las celdas, y compite ofreciendo soluciones a medida frente a los productos asiáticos estandarizados.

La compañía inaugurará en 2026 una nueva planta en Vitoria-Gasteiz, que elevará su capacidad a 1.800 MWh anuales, impulsada por ayudas europeas como los fondos FEDER y PERTE.

Cegasa, histórica empresa vasca de pilas de zinc, se reinventa y apuesta por la fabricación de baterías de litio para almacenamiento energético, buscando posicionarse entre los tres mayores fabricantes europeos.

Cegasa, una de las compañías energéticas más longevas de nuestro país, con más de 90 años a sus espaldas, se reinventa y se suma al carro del boom de las baterías para el almacenamiento energético.

La histórica fábrica vasca de pilas de zinc, con más de 90 años a sus espaldas, ha replanteado el negocio que conocen generaciones de españoles con su producto estrella que servía para casi para todo, desde una linterna hasta un 'walkman'.

Ahora su objetivo es posicionarse entre los tres principales fabricantes de baterías de litio en Europa durante este año, gracias a la lluvia de millones de las ayudas europeas (fondos FEDER, PERTE o de Innovación) que se han concedido a numerosas energéticas para hibridar baterías con parques renovables o como producto stand-alone.

"Es cierto que los productos asiáticos son muy competitivos y sus precios son imbatibles, pero hay un hueco tecnológico, gracias a la alta calidad y a la cercanía que ellos no pueden cubrir, y ahí está Cegasa. Si quieren algo a medida, son los fabricantes locales los que pueden dar la respuesta", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas a Cegasa.

Si hay un pedido standard es fácil hacer un pedido al otro lado del mundo, pero "los que están sobre el territorio saben cómo adaptar las necesidades a cada cliente".

Y en este burbujeante mercado de las baterías, la decana compañía vasca ha anunciado la puesta en marcha de una nueva planta en Vitoria-Gasteiz, que elevará su capacidad total hasta 1.800 MWh anuales en sistemas de almacenamiento energético (BESS), con una primera línea activa en febrero de 2026 que producirá 600 MWh anuales.

"La nueva planta permitirá dar respuesta a la demanda generada por la convocatoria del IDAE cofinanciada con fondos FEDER, que ha actuado como palanca de crecimiento para Cegasa Energía", confirman.

Interior de la fábrica de CEGASA en Vitoria (Álava). Cegasa

Este crecimiento responde a la demanda de baterías generada por proyectos cofinanciados por el IDAE y fondos FEDER, como el sistema de almacenamiento de 40 MWh para el proyecto Burriana en Castellón.

La facturación anual prevista para el ejercicio ronda los 30-35 millones de euros y el volumen de negocio ha crecido más de un 50% desde 2021, con fuertes perspectivas de incremento en la facturación y plantilla.

Casi 100% 'made in Spain'

Pero ¿cómo compite un producto europeo frente a los asiáticos? Cegasa está en toda la cadena de valor de la batería excepto a la recepción de la celda, gracias a una colaboración con el gigante chino EVE Energy, uno de los mayores fabricantes mundiales de celdas LFP.

Es un proceso que puede variar ligeramente en función del tipo de batería, la aplicación (industrial, doméstica, movilidad, etc.) y los requisitos del fabricante, pero "todo se lleva a cabo en la fábrica de la compañía".

Hay que planificar el diseño del paquete de baterías, definiendo el número de celdas, su disposición, la conexión en serie/paralelo, y visualizando todas las conexiones en esquemas detallados. Y después asegurarse de que cumplan normas de seguridad y rendimiento los conectores, aislantes, y sistemas de gestión electrónica (BMS).

La materia prima hay que importarla pero el producto final es 'made in Spain', "se ensamblan las baterías de litio utilizando sistemas modulares y procesos industriales avanzados".

Lluvia de ayudas europeas

Varias empresas y consorcios han recibido ayudas europeas en 2025 para desarrollar baterías como almacenamiento estacionario de energía, utilizando fondos como Horizon Europe, Innovation Fund y los fondos Next Generation y FEDER.

En la última asignación de fondos de octubre de 2025, el IDAE adjudicó 839,7 millones de euros (FEDER 2021–2027) a 143 proyectos de almacenamiento energético.

Empresas como Ecoener han recibido ayudas específicamente para desarrollar sistemas de baterías integrados en plantas fotovoltaicas en Canarias, con apoyo de fondos europeos Next Generation y FEDER.

Iberdrola también ha liderado proyectos de baterías y almacenamiento dentro de su plan de inversiones Next Generation EU, con sistemas ya desplegados, por ejemplo, en Puertollano (Ciudad Real), integrando baterías de ion-litio a gran escala.

Basquevolt y Cummins New Power figuran entre los adjudicatarios recientes de ayudas nacionales y europeas para producción y escalado de baterías de almacenamiento estacionario.

Otras compañías elegidas para recibir la lluvia de ayudas europeas son Benbros, Sinne Energy, NRG Investment, Naturgy, RIC Energy, Gestamp y Resonac Graphite Spain.

En total, la última convocatoria IDAE seleccionó 144 proyectos innovadores de almacenamiento, muchos de ellos vinculados directamente a baterías estacionarias.

Otras empresas y grupos como HESStec, Endurance Motive, Power Electronics y Micro Electrochemical Technologies también figuran como beneficiarios, tanto directa como indirectamente.

Ahora es el momento de las baterías, y la inagotable Cegasa se reinventa en el mejor momento para despegar en el sector de las baterías y seguir otros 90 años más.