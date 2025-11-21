El Gobierno aprueba una orden para incluir en la factura de la luz el sobrecoste de la 'operación reforzada' de REE

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado una orden que permite incluir el sobrecoste de la 'operación reforzada' de Red Eléctrica (REE), tras el apagón de abril, en los peajes de la factura de la luz. La medida busca financiar los servicios de ajuste del sistema y restricciones técnicas derivados de la insuficiencia de las redes actuales, afectando a los costes del sistema eléctrico. El impacto del coste adicional sobre la factura será analizado para evitar un incremento excesivo para los consumidores domésticos. La orden también introduce recomendaciones para la retribución gasista, apostando por incentivos a la eficiencia y prolongación de la vida útil de las instalaciones existentes, en un contexto de demanda decreciente de combustibles fósiles.

El Gobierno acaba de aprobar una Orden TED/1318/2025 donde se pide a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) incluir regularizar el sobre coste de la 'operación reforzada' de REE (Red Eléctrica) tras el apagón del pasado 28 de abril, incluyéndolo en los peajes de la factura de la luz.

En su artículo noveno, punto cinco, señala que "se valorará la posibilidad de financiar con cargo a los peajes de las redes eléctricas, considerándolos como un coste más de la red, el coste de aquellos servicios de ajuste del sistema, como las restricciones técnicas".

Según dice el texto, las considera como "derivados de la insuficiencia de las redes actuales e impiden aplicar, sin modificaciones, los resultados de los distintos segmentos del mercado eléctrico".

Aun así, reconoce que deberá ser analizado cuidadosamente el impacto de esta medida sobre los peajes y evitar así un incremento excesivo en la factura de los consumidores domésticos.

Este análisis se recoge en esta orden junto con otras medidas para establecer orientaciones de política energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con circulares de carácter normativo cuya tramitación se tiene previsto iniciar en 2025.

Y en concreto, los peajes de la factura de la luz son cargos son supervisados por la CNMC, y que ahora está en fase de aprobar una resolución para adaptar además, la retribución de las redes eléctricas, tanto de distribución como de transporte.

La operación reforzada consiste en medidas extraordinarias de seguridad y ajuste del sistema eléctrico, que elevan los costes operativos.

El coste de esta programación reforzada ha representado entre mayo y octubre de 2025 un 2,34% de los costes totales del sistema eléctrico español y, en octubre, supuso un 2,9% sobre el precio final de la energía en dicho mes (95,01 euros/MWh).

Para usuarios PVPC (tarifa regulada dirigida a hogares) con un consumo medio de 300 kWh mensuales, el coste añadido fue de aproximadamente 3 céntimos diarios en octubre, acumulando unos 14,31 euros en lo que va de periodo para el regulado, y algo menos para quienes están en mercado libre, siempre y cuando su contrato actual no contemple actualización automática.

Retribución gasista

La Orden también incorpora recomendaciones sobre la retribución gasista de la que dice que "el régimen retributivo deberá tener en cuenta un escenario de demanda decreciente de combustibles fósiles, evitando que la retribución de las instalaciones resulte en alzas de peajes incompatibles con un suministro asequible para los consumidores domésticos o con la competitividad de las industrias".

Y además, que "se mantendrá siempre que sea posible el régimen retributivo de las instalaciones existentes, pudiéndose realizar modificaciones justificadas".

Es decir, que Transición Ecológica apuesta por "maximizar el uso de las instalaciones existentes, mediante incentivos económicos a la prolongación de la vida útil de las instalaciones, a la gestión eficiente y prudente y a la implantación de las mejores prácticas posibles de operación y mantenimiento".