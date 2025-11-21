Exolum recorta un 5% el beneficio por su actividad en España en el primer semestre, hasta los 169,3 millones

Las claves nuevo Generado con IA Exolum obtuvo un beneficio neto de 169,3 millones de euros en España en el primer semestre, un 5,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. El Ebitda de la compañía aumentó un 0,7%, mientras que los ingresos de explotación crecieron un 2,2% y los gastos de explotación subieron un 6,2%. Las inversiones del grupo en España ascendieron a 62,2 millones de euros, un 140,4% más, con un 32,5% destinado a sostenibilidad. Las salidas de gasolinas, gasóleos y carburantes de aviación aumentaron respecto al año anterior, destacando un crecimiento del 10,1% en carburantes de aviación y del 18,1% en fuelóleos.

Exolum obtuvo un beneficio neto de 169,3 millones de euros en el primer semestre del año con su actividad en España, lo que representa un descenso del 5,5% con respecto a los 179,1 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía se situó a cierre de junio en los 280,4 millones de euros, un 0,7% más que en el primer semestre de 2024.

Así figura en los datos recogidos en el boletín informativo de la actividad logística de hidrocarburos líquidos del grupo en España de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por su parte, los ingresos de explotación aumentaron un 2,2%, mientras que la partida de gastos de explotación de la compañía registró un incremento del 6,2%.

Los ingresos por logística comercial representaron el 59% de los ingresos totales de explotación del Grupo Exolum en España.

Aumentan las inversiones

Mientras, las inversiones totales realizadas por la compañía en España durante el primer semestre de este año alcanzaron los 62,2 millones de euros, un 140,4% más que en el mismo periodo del año 2024.

De ellas, algo más de 20 millones de euros -el 32,5% del total- se destinaron a inversiones en sostenibilidad y 42 millones de euros -el 67,5%- a inversiones comerciales.

Las salidas acumuladas de gasolinas y gasóleos durante el primer semestre de 2025 fueron superiores, en un 3,2%, a las del mismo periodo del año anterior, situándose en los 18,9 millones de metros cúbicos.

Por su parte, las retiradas acumuladas de carburantes de automoción, que representaron el 82% del volumen total de gasolinas y gasóleos, aumentaron un 2,4%. Las salidas de gasóleo B se incrementaron en un 7,2% y las de gasóleo C en un 7,7%.

Igualmente, las salidas acumuladas de carburantes de aviación, fuelóleos e IFOs durante el periodo de enero a junio superaron en un 6,4% a las del mismo periodo del año anterior, alcanzando los 5,2 millones de metros cúbicos.

Es debido al aumento que experimentaron las salidas de carburantes de aviación (+10,1%) y fuelóleos (+18,1%), que compensaron la reducción registrada por las salidas acumuladas de IFOs (-8,7%).

Exolum es titular de la red de oleoductos del país, de 4.000 kilómetros de longitud, así como de 39 instalaciones de almacenamiento que totalizan casi ocho millones de metros cúbicos de capacidad.

Adicionalmente, está presente en 36 instalaciones aeroportuarias en las que presta servicios de almacenamiento, distribución y puesta a bordo en aeronaves de combustibles de aviación.

En 10 países

A nivel internacional, el grupo cuenta con diversas filiales y empresas participadas que, en la actualidad, desarrollan su actividad en diez países -Reino Unido, Irlanda, Panamá, Ecuador, Perú, Alemania, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos y Francia-.

Los fondos CVC Capital Partners y Omers Administration Corporation son los accionistas mayoritarios de Exolum con, respectivamente, un 24,84% y un 24,61% del capital social.

También está presente en el accionariado de la compañía Macquarie (19,87%), Crédit Agricole (9,93%), WSIB (9,93%) o APG (9,93%).