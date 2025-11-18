Acciona Energía, Solaria y Grenergy, 'bendecidos' en bolsa por desarrollar gigavatios de baterías para la red eléctrica

Solaria, Acciona Energía y Grenergy son solo algunas de las energéticas españolas que comparten su apuesta por proyectos de almacenamiento con baterías (BESS) y que son bendecidas en el mercado bursátil con revalorizaciones de dos dígitos.

En el caso de la primera, la fotovoltaica propiedad de la familia Díaz-Tejeiro, ha apostado por la diversificación. Desde el desarrollo de parques renovables, ahora se ha lanzado a instalar baterías -primero hibridadas y ahora stand-alone- y ha abierto un nuevo negocio con los centros de datos.

Este plan, anunciado este lunes 17 de noviembre en el Capital Market Day, le ha lanzado hacia los 17,96 euros por acción, más de un 15% de revalorización respecto al día anterior. A ello se suma la puesta en marcha de nuevas instalaciones y a una gestión más eficiente de los costes financieros.

Solaria ha firmado un acuerdo con Stoneshield Capital, el fondo de inversión fundado por Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola y Juan Pepa, que es accionista además del grupo de renovables, para crear una nueva empresa conjunta, Gravyx, especializada en baterías stand-alone, que contempla una inversión mínima de 200 millones de euros por parte de la firma.

Gravyx cuenta con una cartera de 14 gigavatios hora (GWh) de los cuales 5,6 GWh tienen ya permiso de conexión. Los proyectos se ubican en Europa, principalmente en Alemania e Italia.

En términos de rentabilidad bursátil, la de Solaria supera el 100% en este ejercicio.

"El negocio de las baterías está a punto de eclosionar en España, pero no veremos su verdadero potencial hasta 2027 cuando ya haya un ecosistema que influya en el mix eléctrico diario", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero.

Acciona Energía en Chile

No son los únicos. Acciona Energía también anunció hace unos días la construcción de un proyecto de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 1GWh de capacidad en su complejo fotovoltaico Malgarida (238MWp) en el desierto de Atacama, en Chile.

Con puesta en marcha prevista a principios de 2027, será uno de los proyectos de almacenamiento en baterías más grandes de América Latina.

La batería tendrá 200 MW de potencia y 1 GWh de capacidad, lo que significa que podrá suministrar 200 MW de energía durante cinco horas. La compañía también está desarrollando una cartera de tres proyectos de almacenamiento de energía en baterías por un total de 1,5 GWh, vinculados a sus plantas fotovoltaicas en Chile.

Su progreso en el mercado bursátil también bendice estas decisiones. En los últimos seis meses, la compañía ha visto un repunte del 30,76% de sus acciones, hasta los 22,74 euros por acción. La subida anual ronda el 20%.

Subida del 45% de Grenergy

Otro tanto le aplaude el mercado a la española Grenergy, por su clara apuesta por las baterías. Desde que arrancó el ejercicio sus acciones se han disparado un 126%. Cotizan en máximos históricos, ya cerca de los 78 euros.

Grenergy ha lanzado un ambicioso plan de desarrollo de baterías para almacenamiento energético, sobre todo centrado en el período 2025-2027 y orientado tanto a proyectos híbridos (solar más almacenamiento) como a soluciones de baterías independientes (stand-alone) en Europa y Latinoamérica.

El nuevo Plan Estratégico 2025-2027 prevé una inversión de 3.500 millones de euros.

De ellos, 2.100 millones estarán dedicados a sistemas BESS (almacenamiento en baterías) y el resto al desarrollo fotovoltaico.

La meta es alcanzar 4,4 GW solares y 18,8 GWh en baterías en distintas fases de desarrollo para 2027, con 13,8 GWh previstos solo en capacidad operativa y en construcción.

España es líder en la implantación de energías renovables en Europa, pero su mercado de almacenamiento de energía en baterías (BESS) aún está en sus primeras etapas.

Las grandes eléctricas

Participan en una carrera donde también están las grandes eléctricas del país. Iberdrola, que ha sido la primera y hasta hace poco, la única, en conectar a la red una batería (la de Abadiño en Vizcaya de 3,5 MWh), ha anunciado una inversión de 1.500 millones de euros dedicada exclusivamente a almacenamiento energético antes de 2026, con el objetivo de superar los 120 GWh de capacidad de almacenamiento operativa a 2030.

Además, está integrando sistemas de baterías en instalaciones solares y eólicas, y ha desarrollado comunidades solares con almacenamiento en Extremadura en 2025.

Y el plan estratégico de Endesa para 2027 contempla más de 4 GW de proyectos de baterías en fases de desarrollo.

La mayoría son proyectos hibridados con renovables, pero también contempla la modalidad stand-alone, directamente conectados a la red eléctrica.

Españolas con baterías

No son las únicas. Por ejemplo, Fotowatio Renewable Ventures (FRV), propiedad en parte de Jameel Energy, a través de su plataforma de empresa conjunta de propiedad mayoritaria, FRV Powertek, ha presentado una cartera de 1,8 GW de proyectos de energía renovable y almacenamiento de energía en baterías con todos los permisos necesarios en Reino Unido.

También la española Enerside ha continuado con el desarrollo de nuevos proyectos de BESS stand-alone e hibridados entre solar fotovoltaica y baterías, en los primeros meses del 2025.

Por ejemplo, a finales del primer semestre de 2025, cuenta con una cartera de proyectos bajo gestión de 13,2 GWh en BESS, en las zonas de mejor irradiación en países como España, Chile, Brasil e Italia.

También RIC Energy en España se consolida en 2025 con un enfoque claro en el desarrollo de grandes proyectos de almacenamiento de energía hibridados con renovables, aunque principalmente su estrategia la focaliza en los proyectos stand-alone.

"Los BESS van a desempeñar un papel fundamental en la transición energética, pero se enfrentan al reto de los costes y la madurez regulatoria que definirán su ritmo de viabilidad para el sistema eléctrico español", concluye Coronado.