Drones, inteligencia artificial, sensores digitales, tuberías sin zanjas: así ya se gestiona el agua en los municipios en España

De izda a dcha: Jesús Maza (DAQUAS), Laura Ojea (EL ESPAÑOL-Invertia), Raúl González (ACCIONA) y Manuel Rodriguez Quesada (Canal Isabel II) en la jornada Digitalización y Nuevos Modelos de Saneamiento Urbano en la Gestión del Agua. Sara Fernández

Drones que viajan por dentro de las tuberías de agua, millones de sensores situados en cada rincón de la red de abastecimiento, infraestructuras que se mejoran sin necesidad de abrir zanjas o contadores digitales solo son algunas pinceladas de la revolución que está experimentando el sector del agua en España (y en el mundo).

Y no, no es ciencia ficción. Es la tecnología aplicada a gestionar de la manera más eficiente el agua y aprovechar este recurso finito e imprescindible para la supervivencia.

La investigación y los avances ya no solo dan importancia al agua que llega a los hogares, empresas e instituciones de todo tipo, sino que ahora cobra cada vez más relevancia el agua ya utilizada y se está mejorando el modo en cómo llega a los ríos.

Son algunas de las conclusiones de la jornada "Digitalización y Nuevos Modelos de Saneamiento Urbano en la Gestión del Agua" organizado por El Español y Acciona, en la que han participado Raúl González, director de Operación y Mantenimiento de Redes del negocio de Agua de ACCIONA, Jesús Maza, presidente de DAQUAS y Manuel Rodriguez Quesada, subdirector Conservación Infraestructuras Zona Oeste de Canal Isabel II.

Hay que ir un paso más allá de lo que siempre nos viene a la cabeza. No solo importa la calidad del agua potable que llega a los grifos cada día, también hay que tener en cuenta cómo se va el agua que se devuelve al medio ambiente.

Digitalización y sostenibilidad

La digitalización y más aún, la inteligencia artificial, tiene una motivación de eficiencia, pero además debe ir de la mano de la sostenibilidad, y ese binomio es el que permite una administración más eficiente, sostenible y resiliente de los recursos hídricos.

"Estamos viviendo un boom, con una inversión tremenda por parte de las administraciones públicas y las empresas", explica Raúl González, director de Operación y Mantenimiento de Redes del negocio de Agua de ACCIONA.

Raúl González, director de Operación y Mantenimiento de Redes del negocio de Agua de ACCIONA

"Se podría comparar con la revolución que experimentó por ejemplo, la industria de la Fórmula 1 en los años 90, donde pasaron de no tener apenas telemetría, a tener millones de datos por segundo. Eso es lo que está ocurriendo en el sector del agua actualmente".

"Se están instalando cientos y cientos de sensores y de sistemas de comunicación que recogen millones de datos cada día de lo que sucede en las redes para mejorar y para aprovechar el recurso hídrico hasta la última gota, porque el objetivo es buscar la eficiencia".

Jesús Maza, presidente de DAQUAS

Y no solo ocurre en las grandes ciudades, "en España, está ocurriendo de manera bastante extendida y bastante homogénea gracias a las ayudas europeas y a la involucración de empresas y administraciones públicas", apunta el experto de ACCIONA.

Jesús Maza, presidente de DAQUAS, pone números a los avances tecnológicos. "Se han recibido unos 500 millones de euros de ayudas europeas, pero se han presentado proyectos por un valor mucho mayor, de alrededor de los 2.000 millones, por lo que demuestra que hay un gran interés en mejorar aún más".

Reconoce que "llegan miles de millones de datos a los centros de control de las empresas de gestión del agua".

Aún así, mientras "no renovemos las infraestructuras seguiremos perdiendo agua, por tanto, hay que ser eficientes e invertir en infraestructuras".

Y finaliza recordando que para alcanzar objetivos de sostenibilidad "también se necesita inversión en infraestructuras, y eso se nos ha quedado en el tintero, hay que trabajar mucho porque, en total, tenemos un déficit de inversión de unos 5.500 millones al año".

Todos estos cambios los sintetiza muy bien Manuel Rodriguez Quesada, subdirector Conservación Infraestructuras Zona Oeste de Canal Isabel II. "Hemos pasado de ir casa por casa a contar la lectura del agua cada dos meses, a tener los datos cada minuto".

Manuel Rodriguez Quesada, subdirector Conservación Infraestructuras Zona Oeste de Canal Isabel II

Con esa ingente cantidad de información "se puede gestionar de otra manera, y nos permite ahorrar". Y pone un ejemplo, "en la Comunidad de Madrid, ya hemos instalado un millón de contadores inteligentes, y está previsto llegar al millón y medio el próximo año".

Con ello, "ya recogemos el consumo que se realiza cada 15 minutos y nos permite detectar cuándo hay pérdidas. Así que podemos actuar rápidamente".

Las aguas residuales

Hay un último paso importante en todo el proceso de gestión urbana del agua. Es el control del agua residual, fundamental para proteger la salud pública, el medio ambiente y avanzar hacia una gestión sostenible del agua en las ciudades.

"En los últimos años, está cobrando especial importancia las aguas residuales, porque además, se está demostrando que, por ejemplo, un evento de lluvia es muy contaminante por todo lo que arrastra de la atmósfera, de las calles o de los colectores", añade Rodríguez Quesada.

"Tiene un enorme impacto sobre el medio ambiente, así que hay que buscar soluciones, trabajar y gestionarlo".

Y recuerda que la historia del saneamiento urbano pasa por tres fases a lo largo de los siglos. La primera es el famoso 'agua va', "que es cuando se construyen las primeras redes de alcantarillado, y la segunda en el siglo XIX, cuando se construyen las redes de saneamiento, es decir, que llevan ese agua a sanear a las depuradoras".

Momento durante la jornada

"Ahora estamos en una tercera fase, en un momento muy interesante del agua, que se refiere a la gestión de las aguas de lluvia, los tanques de tormenta, los sistemas de drenaje urbano sostenible, o los sistemas de medición del número de vertidos y polución o la limpieza de los cauces de los ríos".

Y para todo ello, se cuenta con la digitalización y la robótica. Esto último se está desarrollando para "reducir los riesgos a los que los trabajadores de operación y mantenimiento están expuestos, porque son trabajos complicados, con riesgos químicos, humedades altas, peligros de caídas", continúa Raúl González.

"Se está utilizando la inspección con drones, la inteligencia artificial, se está robotizando más, y uno de los avances más importantes es que estamos eliminando las zanjas gracias a esa robótica".

La tecnología permite renovar esas tuberías, "que se renuevan todos los días cientos de metros, y nadie se entera porque se hacen sin abrir zanjas", puntualiza.

Situación deficitaria

Por último, Jesús Maza hace un llamamiento a las administraciones y al ciudadano. "Estamos en una situación deficitaria. El precio del agua supone solamente el 0,78% del presupuesto familiar, y en un elemento fundamental en nuestro día a día".

"Por eso, tenemos que ir adaptando la tarifa poco a poco de forma que contemple también la parte inversora, que no dependa la inversión de la subvención de las ayudas europeas o de las administraciones. Los ciudadanos tienen que apreciarlo".

Y "a las administraciones hay que pedirles un poco de cordura, se puede apoyar pero la normalización, la transparencia, la seguridad jurídica en las contrataciones, la colaboración público-privada tienen que ser lo que saque al sector del agua hacia delante", concluye.