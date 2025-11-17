La CNMV avisa a Soltec que podría anunciar su exclusión definitiva de bolsa y arruinar a miles de pequeños inversores

Nuevo varapalo para los pequeños inversores de Soltec, la empresa murciana que se convirtió en líder de fabricación de seguidores solares (trackers), que aún poseen el 20% de la compañía comprada por el fondo DVC Partners.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) les ha notificado que "en atención a las circunstancias, podría dar lugar a la exclusión definitiva de la cotización de la compañía".

Entre los principales supuestos que puede decidir la exclusión definitiva de cotización de una compañía, tanto a petición de la empresa como de oficio, la normativa incluye "por perturbaciones graves que alteren el desarrollo normal de las operaciones o por razones de protección de los inversores y el propio mercado".

A partir de ahí, la plataforma que los agrupa, Asociación de Afecta Soltec, ha conseguido reunir casi 450 miembros y ya han contratado los servicios del despacho Rubí Blanc Abogados.

"Tanto si la suspensión de cotización es provisional como si finalmente se le excluye definitivamente de bolsa, entendemos que perderemos todo el dinero invertido en Soltec", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Mateo Parra, portavoz de la plataforma.

"En el primer caso, el precio de la acción va a caer aún más, porque en Soltec aprobó una ampliación de capital para facilitar la entrada del nuevo inversor, que se hizo con el 80% de la compañía, y así reducir significativamente su deuda".

"Pero si la excluye definitivamente, ya no se podrían vender nuestras acciones más que en contratos privados, y solo podría estar interesado DVC al ser el accionista mayoritario, que podría ofrecer hasta cero euros por acción".

Vía judicial

DVC Partners adquirió esta participación mediante la conversión de un préstamo de 30 millones de euros en acciones, como parte de un plan de reestructuración para asegurar la viabilidad financiera de la compañía.

La única opción que les queda para proteger los intereses de los inversores minoritarios es la vía judicial.

"No tenemos nada que perder, ya lo hemos perdido todo, por eso hemos contratado los servicios del despacho Rubí Blanc Abogados, para iniciar las acciones legales correspondientes", ha señalado Parra.

"Al precio que las compramos en su salida a bolsa, un precio medio de 4 o 5 euros, hemos invertido (y prácticamente perdido) unos ocho millones de euros. Somos unos inversores arruinados que no sabemos qué ha pasado exactamente para que una empresa como Soltec se haya derrumbado en tan sólo 7 meses", añade.

No solo apuntan a los primeros administradores, los fundadores Raúl Morales y Moreno Riquelme, sino también a las operaciones realizadas por el principal fondo deudor, DVC Partners, y para conocer quién está de Pino Investments, S.C.A., "totalmente opaco y con sede en Luxemburgo".

Este último, en julio pasado, completó la compra a través de su vehículo de inversión Darwin Gestión Global del 100% de la participación que tenía en su filial Soltec Asset Management.

Costes de la participación

El despacho de abogados espera llegar a los 450 participantes que aportarán, en función de la inversión realizada en Soltec, entre 150 euros hasta 525 euros.

"Con este presupuesto iniciaremos reclamaciones civiles colectivas contra los directivos, bancos y auditores, así como posibles responsabilidades penales de los directivos".

"La justicia debe determinar si hubo fraude deliberado, pero los hechos revelan un patrón de información falseada, promesas incumplidas y supervisión tardía", concluye.