La CNMC insta al Gobierno a que su plan para cambiar ocho millones de contadores de gas sea gratuito para el consumidor

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insta al Gobierno a garantizar la sustitución gratuita de los contadores de gas por dispositivos inteligentes, sin repercusión de ninguno de los costes para los consumidores.

Así lo recoge en su informe sobre el proyecto de orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), por la que se aprueba el plan de implantación de contadores inteligentes en la red de gas. Un plan para reemplazar progresivamente 8 millones de contadores analógicos de gas por equipos inteligentes antes de 2033.

La CNMC exige a Transición Ecológica que el despliegue de los nuevos equipos no se repercuta en el precio del alquiler ni en otras tarifas vinculadas al suministro, cumpliendo estrictamente el artículo 49.3 del Real Decreto 1434/2002.

Según el organismo regulador, el plan tampoco debería cobrar al usuario derechos de enganche por concertar una fecha distinta a la prevista para el cambio del contador, ni por visitas infructuosas. La CNMC considera injustificado facturar por estos conceptos, pues no corresponden a servicios realmente prestados.

El borrador normativo del Miteco establece un calendario progresivo para la instalación de contadores inteligentes en los puntos de suministro con consumos inferiores a 50.000 kWh anuales (TUR), alcanzando un 20% de reemplazo antes de 2028, 50% en 2030 y 80% en 2032.

Los puntos de suministro con consumos superiores a 50.000 kWh deberán contar con contador inteligente o telemedida cinco años después de la entrada en vigor de la orden. A partir de 2035, las distribuidoras podrán mantener un máximo del 2% de contadores sin sustituir, siempre por causas justificadas.

Los análisis de coste-beneficio, obligatorios por normativa europea, revelan que la sustitución de contadores reduce el consumo de gas entre un 1,8% y un 5%.

De esta forma, el ahorro económico obtenido durante la vida útil de los nuevos equipos ronda los 800 millones; casi 600 millones se corresponden con el ahorro de gas, según el precio medio de mercado ibérico del gas (Mibgas) de 2024, y más de 200 millones por las emisiones evitadas. Además, se reducirán las importaciones del combustible fósil y se reforzará la autonomía estratégica del país.

Más del 90% del parque de contadores está en régimen de alquiler, con un precio regulado para todo el territorio nacional que tiene en cuenta los costes de adquisición, instalación y operación de los equipos.

Los nuevos contadores inteligentes implicarán un aumento del alquiler de 0,46 euros al mes, frente a la opción de sustituir el contador analógico obsoleto por otro igualmente analógico con menos prestaciones.

No obstante, el Ministerio señala que "una proporción muy importante de esta leve subida, si no su totalidad, se verá compensada sólo con la reducción de la demanda que permitirán los contadores inteligentes".

Otras recomendaciones de la CNMC

La CNMC subraya la necesidad de regular con precisión la fecha de inicio del cobro del alquiler del contador inteligente, indicando que la tarifa sólo podrá aplicarse una vez que el dispositivo esté integrado en el sistema de telegestión y el consumidor haya recibido la información sobre cómo acceder gratuitamente a sus datos de consumo diario, tanto por web como por aplicación móvil.

El organismo regulador también recomienda establecer un calendario escalonado de implementación de la telemedida para los consumidores con consumos entre 50.000 kWh/año y 5 GWh/año, con la obligación de que los distribuidores instalen un 20% de contadores anualmente. Esta medida busca evitar la acumulación de solicitudes de sustitución al acercarse el plazo máximo de cinco años.

Antes de iniciar este calendario, la CNMC considera imprescindible fijar el precio del alquiler de los contadores inteligentes o de telemedida para este rango de consumo.

Además, se propone establecer requisitos simplificados para los módulos de telemedida, de manera que los costes de alquiler sean comparables a los de un contador inteligente estándar. Según el organismo, reducir el coste del alquiler es fundamental para garantizar el éxito del plan de sustitución en este segmento de consumidores.