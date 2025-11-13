Acciona trabaja en nuevas ventas de activos energéticos por 1.000 millones y dobla su cartera de infraestructuras

Acciona trabaja en nuevas operaciones de rotación de activos energéticos en el corto plazo valoradas en unos 1.000 millones de euros, duplica su cartera de infraestructuras en nueve meses y mejora las previsiones de su fabricante alemana Nordex.

Así lo recoge en su informe de tendencias de los nueve primeros meses de 2025, en el que mantiene sus previsiones de resultado bruto de explotación consolidado (ebitda) entre 2.700 y 3.000 millones para cierre de año, con una aportación creciente de Nordex y un menor peso de Energía. También reafirma su objetivo de situar la deuda neta por debajo de 3,5 veces el ebitda a final de 2025.

Según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Acciona Energía está trabajando actualmente en nuevas operaciones de rotación de activos valoradas en unos 1.000 millones de euros, que podrían cerrarse en los próximos meses. Estas se suman a los 800 millones ya acordados durante los nueve primeros meses del año, tras las ventas de activos en España, Perú y Costa Rica.

Con ello, la división mantiene su objetivo de alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) total de entre 1.500 y 1.750 millones en 2025, pese a una ligera caída de la producción prevista, ahora situada en torno a 25 TWh.

En el negocio de Infraestructuras, Acciona ha duplicado en nueve meses su cartera agregada -que incluye los proyectos consolidados por puesta en equivalencia- hasta los 121.241 millones de euros. En concreto, es un 125% superior a la que tenía el 31 de diciembre de 2024.

Mientras, la cartera global de Infraestructuras alcanza ya los 30.551 millones de euros, un 7% más que a cierre de 2024, impulsada por adjudicaciones emblemáticas como la autopista SR-400 de Atlanta (EEUU), valorada en 9.620 millones, la Red de Transmisión Central West Orana en Australia y los proyectos de saneamiento de Cesan y Sanepar en Brasil.

En el área industrial, Nordex destaca por su fuerte mejora de rentabilidad, con un ebitda de 324 millones de euros, un 71% más que un año antes, y un margen del 6,5%, frente al 3,7% de 2024.

La compañía germana ha elevado sus previsiones de margen para 2025 desde el rango anterior del 5-7% al nuevo intervalo del 7,5-8,5%, gracias al aumento del negocio de servicios y a una cartera de pedidos de 14.911 millones de euros, un 17% superior a la de diciembre pasado.

En el negocio inmobiliario, Acciona Living acelera su actividad con 502 viviendas entregadas hasta septiembre (+160%) y una cartera de preventas que se ha más que duplicado. Mientras tanto, Bestinver mantiene su crecimiento sostenido, con fondos bajo gestión de 7.328 millones de euros, un 7,9% más que a cierre de 2024.

Inversión y liquidez

Durante los nueve primeros meses del año, Acciona realizó una inversión neta cercana a los 1.700 millones de euros, de los cuales 1.200 millones se destinaron al área de Energía y 350 millones a Infraestructuras.

Las desinversiones alcanzaron unos 600 millones, principalmente por la venta de 626 MW hidráulicos en España, mientras que el negocio inmobiliario sumó otros 100 millones en nuevas existencias.

En materia financiera, la compañía destaca la diversificación de sus fuentes de crédito, con operaciones relevantes como una financiación verde de 600 millones de dólares con la IFC y otros organismos multilaterales, la extensión de líneas sindicadas por más de 1.000 millones de euros y la emisión de un préstamo Schuldschein de 410 millones, el mayor realizado hasta ahora en la península Ibérica.

A cierre de septiembre, Acciona mantiene una liquidez sólida de 8.097 millones de euros y un coste medio de deuda del 4,34%, con un 63% de los préstamos a tipo variable. La agencia DBRS ratificó en mayo su calificación “BBB (low) Stable”, que consolida el perfil de solvencia del grupo.