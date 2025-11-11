Trump quiere que EEUU sea accionista mayoritario en la empresa nuclear Westinghouse y la empuja a una salida a bolsa

Hijos de Donald Trump han mostrado interés en invertir en la división de enriquecimiento de uranio de ASP Isotopes Inc., que planea desarrollar instalaciones de producción de enriquecimiento por láser con fondos de una colocación privada.

Westinghouse pretende desplegar su reactor AP1000 para cubrir la creciente demanda energética de centros de datos, inteligencia artificial e industria pesada en EEUU, aunque la empresa arrastra antecedentes de sobrecostes y retrasos.

El acuerdo firmado con Cameco (49%) y Brookfield Asset Management (51%), actuales propietarios de Westinghouse, concede al gobierno estadounidense hasta un 8% de participación en la compañía tras la inversión.

El Gobierno de Donald Trump planea invertir 80.000 millones de dólares en centrales nucleares de Westinghouse, buscando convertir a EEUU en accionista mayoritario y llevar la empresa a bolsa antes de 2029 si alcanza un valor de 30.000 millones de dólares.

El plan del Gobierno estadounidense de Donald Trump de gastar decenas de miles de millones de dólares en las centrales nucleares de Westinghouse podría transformarla en una empresa independiente que cotiza en bolsa, y convertirse a la vez en el accionista mayoritario.

El Departamento de Comercio firmó un acuerdo la semana pasada con Cameco (49%) y Brookfield Asset Management (51%), propietarios de Westinghouse, para invertir 80.000 millones de dólares en la construcción de las centrales nucleares de la compañía en todo Estados Unidos.

Según el acuerdo, con esa inversión el gobierno estadounidense obtiene una participación en Westinghouse y puede exigir una oferta pública inicial antes de enero de 2029 si el valor de la empresa aumenta a 30.000 millones de dólares o más.

En este escenario, el gobierno podría convertirse en accionista con un 8% de participación en Westinghouse, según declaró Grant Isaac, director de operaciones de Cameco. Sin embargo, en virtud de este acuerdo, el Gobierno norteamericano no tiene derecho a ninguna participación en Cameco ni en Brookfield.

Cameco consideraría la posibilidad de convertir a Westinghouse en una empresa independiente en 2029, dependiendo de las circunstancias, según declaró el ejecutivo.

“Sin duda, existe un interés particular en invertir únicamente en Westinghouse”, dijo Isaac. “Cameco es un ejemplo curioso de ello. Brookfield probablemente sea un ejemplo aún más curioso para invertir solo en Westinghouse”.

Cameco es una de las mayores mineras de uranio del mundo y Brookfield es uno de los mayores inversores en generación de energía. “Vamos a mantener todas las opciones abiertas”, dijo el responsable de la minera.

“Este acuerdo de asociación no nos obliga a abandonar Westinghouse en 2029. No tenemos que vender ninguna de nuestras acciones, aunque podríamos hacerlo si el valor de Westinghouse es tan significativo para 2029, cuando se presente la oportunidad”.

80.000 millones de inversión

El interés del gobierno en Westinghouse se consolida únicamente si toma una decisión final de inversión con acuerdos definitivos para construir nuevos reactores en EEUU por un valor total de 80.000 millones de dólares.

Estados Unidos podría utilizar herramientas como préstamos del Departamento de Energía o financiación de “otras jurisdicciones” para financiar los proyectos, entre otras opciones.

“Tenemos la certeza de que existe un gran interés en invertir estos 80.000 millones de dólares como mínimo para iniciar el proceso”, dijo el ejecutivo.

Westinghouse ha diseñado un gran reactor nuclear moderno llamado AP1000, que genera un gigavatio de electricidad, suficiente para abastecer a más de 750.000 hogares. La Administración Trump quiere implementar esta tecnología en todo Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda de electricidad de los centros de datos, la inteligencia artificial y la industria pesada.

En mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instaba a Estados Unidos a comenzar la construcción de 10 nuevos reactores nucleares de gran tamaño para 2030. El director ejecutivo de Westinghouse, Dan Sumner, dijo en julio que la compañía respondería al llamado de Trump con el AP1000 .

Pero Westinghouse ha tenido dificultades en el pasado para entregar el AP1000 a tiempo y dentro del presupuesto. Se declaró en bancarrota en 2017 debido a los sobrecostes en grandes proyectos nucleares en Georgia y Carolina del Sur. Y fue adquirida por Brookfield y Cameco en 2023, cinco años después de salir de la bancarrota.

Los dos primeros reactores AP1000 de EEUU entraron en funcionamiento en la planta Vogtle de Georgia en 2023 y 2024, pero el proyecto de Carolina del Sur fue cancelado.

La industria nuclear necesita un gran pedido de reactores para dinamizar el mercado y las cadenas de suministro, afirmó Isaac. El gobierno estadounidense está desempeñando ese papel, añadió el ejecutivo. “Lo que ha hecho el gobierno estadounidense es comprometerse a intervenir y ser ese estímulo, por así decirlo; su compromiso es facilitar la financiación”, concluyó.

Uranio enriquecido

Al mismo tiempo, los hijos del presidente norteamericano, Eric Trump y Donald Trump Jr. se están mostrando interesados en invertir en la división de enriquecimiento de uranio de ASP Isotopes Inc. que está ofreciendo bonos convertibles.

La compañía Quantum Leap Energy LLC , propiedad exclusiva de ASP Isotopes, está ofreciendo los bonos en una colocación privada y ha recaudado alrededor de 64,3 millones de dólares en un acuerdo con ciertos inversores, según avanza Bloomberg.

Según documentos de la empresa, QLE enriquece isótopos principalmente para su uso en la producción de energía nuclear. Su tecnología permite enriquecer isótopos a un costo mucho menor que el de las instalaciones tradicionales. La empresa tiene previsto utilizar los fondos obtenidos de la oferta para construir y desarrollar instalaciones de producción de enriquecimiento por láser.