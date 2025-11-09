Cani Fernández, Ruiz-Tagle, Bogas, Aizpiri, Goñi o Nadal, entre los líderes que estarán en el II Observatorio de la Energía

De izda. a dcha.: Apostolos Tzitzikostas, comisario de Transporte Sostenible y Turismo de la Comisión Europea, Rosemary Morris-Castico, embajadora de Australia en España, Mª Mercedes Gómez Rodríguez (Castilla-La Mancha), Cani Fernández, (CNMC), Alberto Nadal (PP), Mercedes Morán Álvarez (Extremadura), Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, José D. Bogas, CEO de Endesa, Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO de Enagás, Nacho Moreno, CEO de Cox, Javier Goñi, CEO de Exolum, Loreto Ordóñez, CEO de Engie, y Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas España Invertia

Arranca el II Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL-Invertia, que se celebra los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre. En él participarán los presidentes, consejeros delegados y directivos de las energéticas más importantes de nuestro país.

Entre ellos estarán el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el CEO de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri y el CEO de Exolum Group, Javier Goñi.

La inauguración del evento correrá a cargo de Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Serán tres jornadas para analizar el estado de situación del sector energético, en los que también estarán Nacho Moreno, CEO de Cox; Loreto Ordóñez, CEO de Engie España; Fidel López Soria, consejero delegado de Redexis; Jorge González Cortés, vicepresidente del Grupo Gesternova; Gonzalo Cañete, CEO de PreZero Iberia o Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas España.

También estarán en el II Observatorio de la Energía Christoph Steck, director de Relaciones Institucionales de Amazon España; Amir Sharifi, Comex member & Strategy of Hy24 lead and head of MENA, UK and Southern Europe; Tomás Domínguez, chief Operating officer de Alpiq Energía España y Gabriel Nebreda, CEO de Nostrum Group.

Y como líderes en finanzas sostenibles y apoyo a la industria renovable, participarán Carlos Zuloaga, Global Sector head of Energy de BBVA y Karla Ceño, directora ejecutiva de Financiación de Proyectos de Energía y Cleantech de BBVA. También participarán Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC, o Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero.

Además de los ya reseñados, Rosemary Morris-Castico, embajadora de Australia en España clausurará el evento el jueves 13 a las 13.30 horas. El país oceánico es líder en los avances en materia de descarbonización, en energías renovables, en desarrollo de redes eléctricas y en la apuesta por la sostenibilidad en los últimos años.

Además, cada vez hay lazos comerciales más estrechos entre España y Australia en materia energética, con los intereses que tienen grandes empresas españolas allí y las australianas en nuestro país, no solo como oportunidad de negocio sino como lanzadera hacia Europa.

El mundo está compitiendo por desplegar las energías renovables, pero cada vez más se impone la necesidad de buscar neutralidad tecnológica para dar paso a nuevas tecnologías que también ayudarán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De todo ello hablarán los expertos del sector en las diferentes mesas de debate organizadas.

En el evento estarán también Francisco Rodríguez López, CEO de EDP Redes España; Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España; Óscar Barrero, socio responsable de Energía y Suministros de PwC España o Berta Cabello, directora de Combustibles Renovables de Repsol.

Europa juega un papel esencial en todo este proceso. Durante el II Simposio del Observatorio de la Energía participarán Apostolos Tzitzikostas, comisario de Transporte Sostenible y Turismo de la Comisión Europea, y María Mendiluce, CEO de We Mean Business Coalition y economista experta en sostenibilidad reconocida por la revista ‘Time’ como una de las 100 personas más influyentes en cambio climático, además de otras personalidades destacadas.

También Mercedes Morán Álvarez, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura y Mª Mercedes Gómez Rodríguez, consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Todos ellos participarán junto a más de 60 ponentes procedentes del mundo de la empresa, la industria, patronales sectoriales, pero también de la política nacional y autonómica, y del entorno de las consultoras, los analistas y el campo tecnológico y científico.

Los residuos, el hidrógeno, las moléculas verdes, las energías renovables y su desarrollo en las diferentes actividades económicas también tendrán hueco en el II Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL-Invertia.

Para ello, se contará con Rafael Esteban, director global de Desarrollo de Negocio de Acciona Energía; Carlos Giner, chief commercial officer de Clean Energies de Moeve; Rafael Mateo, experto energético y exconsejero delegado de Acciona Energía; Lourdes García Sanz, directora de Ghenova Energy and Water; Antonio Canseco, director del Área Global de GNL y gas de Axpo Iberia o Miguel Mayrata, director de Redexis Renovables.

Competir y descarbonizar

Una amplia representación del sector energético para analizar el contexto que vivimos en nuestro país y en Europa y aportar, de forma desinteresada y apartidista, ideas para potenciar el crecimiento sostenido y sostenible de la transición energética.

A partir del 11 de noviembre y durante tres días, la sede de la Universidad Camilo José Cela, de la calle Almagro, 5, Madrid, albergará este II Observatorio de la Energía que tendrá como lema: ‘Competir y descarbonizar: la nueva ecuación energética en España’.

Las sesiones y los horarios de las intervenciones se pueden seguir en la agenda habilitada en esta página. Además, quienes quieran acudir presencialmente a las distintas jornadas podrán registrarse en los formularios habilitados al efecto.