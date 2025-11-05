El decreto 'Antiapagón' aprobado por el Gobierno, de salvavidas para las renovables a quedarse en una hoja de ruta

El Real Decreto amplía las competencias de la CNMC y Red Eléctrica en la supervisión del sistema eléctrico, obligando a informes públicos y revisión de procedimientos técnicos para reforzar la estabilidad de la red.

Se modifica el régimen RECORE para garantizar la viabilidad de las instalaciones renovables, eliminando penalizaciones en horas de precios cero y otorgando prioridad a estas tecnologías bajo ciertas condiciones.

La norma prevé una hoja de ruta para la repotenciación de parques eólicos antiguos, priorizando la sustitución de aerogeneradores por otros más potentes, aunque sin ejecución inmediata.

El Gobierno aprueba un nuevo Real Decreto para proteger a los parques renovables más antiguos frente a los precios cero o negativos del mercado eléctrico y evitar apagones como el del 28 de abril.

Tres meses después de que el Congreso de los Diputados tumbara el Real Decreto Ley 7/2025, conocido como ley "antiapagón", el Consejo de Ministros tira por la calle de en medio con algunas de aquellas medidas y las aprueba en un Real Decreto.

El objetivo principal es proteger a los parques renovables más antiguos (los del Plan RECORE) por los precios cero o negativos del mercado eléctrico y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico por miedo a un nuevo cero energético como el del pasado 28 de abril.

También incluye la renovación de parques eólicos, pero no será de inmediato porque lo que propone es elaborar una hoja de ruta para promover la sustitución de los aerogeneradores antiguos por otros más potentes y así reforzar el sistema eléctrico.

En España, a finales de 2025, se calcula que hay cerca de 2,3 gigavatios (GW) de potencia instalada con más de 25 años de operación y unos 10 GW con más de 20 años de vida útil, lo que los coloca en condiciones de necesitar repotenciación en los próximos años.

"Eso lo hace después de recurrir el plan eólico de la Xunta de Galicia ante el Tribunal Constitucional, un proyecto que buscaba precisamente renovar el parque eólico", señalan fuentes empresariales gallegas a EL ESPAÑOL-Invertia.

El Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional la propuesta de la Xunta de Galicia sobre la repotenciación de parques eólicos porque consideró que ciertos artículos de la normativa gallega invadían competencias estatales y excedían las atribuciones autonómicas en materia de energía y ordenación territorial.

Y el Ejecutivo gallego critica la doble moral del gobierno, además de preguntarse cómo se financiará. La Xunta de Galicia ha mostrado un rechazo contundente al recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central sobre la repotenciación eólica.

Rentabilidad a precios cero

Otro de los cambios importantes es la regulación del régimen RECORE (RD 413/2014) para proteger la viabilidad de muchas instalaciones renovables en el nuevo entorno de precios cero o negativos.

"Ya no se penalizarán las horas equivalentes de funcionamiento cuando la energía se venda a precio cero durante más de seis horas seguidas, ni cuando no pueda venderse por restricciones técnicas", explica en redes sociales Frank Rodríguez Trouwborst, gerente de Ingeniería y Consultoría Técnica.



Régimen RECORE Es el marco de retribución regulada para instalaciones renovables, cogeneración y residuos que se aprobó en 2014 para garantizar una “rentabilidad razonable”, eliminando el sistema de primas. Sus siglas corresponden a "Régimen Económico de Energías Renovables, Cogeneración y Residuos".

"Y las instalaciones renovables —con o sin almacenamiento— tendrán prioridad frente a otras tecnologías, en ciertas condiciones".



Como medida antiapagón, también se introducen reglas excepcionales para que las instalaciones renovables no pierdan su retribución por no alcanzar ciertas horas mínimas en un mercado con cada vez más precios cero.

"Y por primera vez, el discurso oficial admite que el nuevo diseño del mercado eléctrico pone en riesgo la rentabilidad del sector renovable. Esta reforma es una respuesta a ese diagnóstico", apunta el experto.



Con respecto al almacenamiento, el texto prioriza las hibridaciones de módulos de almacenamiento con instalaciones de generación existentes, agilizando la tramitación cuando se ubican en suelos ya ocupados.

"La norma busca alcanzar 22,5 GW en 2030, pero lo hace con rango reglamentario, cuando el cambio quizá exigía una modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico", explica por su parte Israel Sánchez Frutos, Account Director en Rud Pedersen España.

Coordinación entre CNMC y REE

La norma amplía las competencias de supervisión de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sobre las obligaciones de control de tensión y de reposición del suministro, que ahora deberán evaluarse mediante informes públicos trimestrales y planes de inspección periódicos.

También obliga a Red Eléctrica a revisar los procedimientos técnicos vinculados a las oscilaciones de potencia, la velocidad de

El experto de Rud Pedersen España también se cuestiona cómo se va a llevar a cabo, porque el Gobierno quiere reforzar las funciones de la CNMC, "pese a que esta aún debe definir sus nuevos procedimientos de control de tensión".

Igualmente, ocurre con el operador del sistema. "También pide a Red Eléctrica proponer reformas sobre oscilaciones de potencia y restricciones técnicas, sin resolver el fondo del problema:", concluye.