La Asociación para la Transición Energética pide al Gobierno "intercesión" para dar solución a redes eléctricas

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación para la Transición Energética ha solicitado al Gobierno que intervenga para evitar que la nueva regulación de redes eléctricas limite la transformación económica del sector industrial español. Más de 70 asociaciones empresariales muestran preocupación por la reforma del marco regulatorio de inversión en redes de distribución eléctrica, advirtiendo que podría dificultar la conexión de nuevas empresas y desarrollos inmobiliarios. Las asociaciones alertan de que la propuesta de la CNMC, con una tasa de retribución financiera del 6,58% y un tope de inversión para nuevas conexiones, pone en riesgo la competitividad y el desarrollo económico del país. Se critica la reducción del 37% en los costes de mantenimiento reconocidos, ya que podría afectar la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico, instando a Gobierno y CNMC a garantizar la atención a todas las peticiones de conexión.

La Asociación para la Transición Energética ha remitido una carta a varios ministerios, entre ellos el de Industria y Turismo, en la que pide al Gobierno "su ayuda e intercesión" para que "no se cometa el error histórico" de impedir la transformación económica a través del sector secundario.

Y añaden que podría ser "por no haber hecho todo lo posible en materia de redes de transporte y distribución de energía eléctrica".

En la misiva, firmada por el presidente de la asociación, Antonio Cordón Portillo, se advierte del "enorme descontento" y la "profunda preocupación" de más de 70 asociaciones empresariales ante la reforma del marco regulatorio para la inversión en las redes de distribución eléctrica.

Igualmente, se subraya que las últimas novedades sacadas a consulta pública por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supondrían "una situación de graves dificultades para las empresas que esperan conexión que anularía nuestras posibilidades de disponer de una ventaja competitiva".

En concreto, estas asociaciones empresariales, que representan al sector industrial, vivienda y sociedad civil española piden "responsabilidad" en la regulación de las redes de distribución eléctrica para que las inversiones "sean técnica y económicamente posibles en los próximos años".

Y, con ello, se pueda conectar el máximo número posible de nuevas empresas y de desarrollos inmobiliarios, así como permitir el suministro eléctrico para el transporte sostenible por carretera.

A este respecto, creen que, en medio de un proceso de transición energética y electrificación de la economía, la existencia de las infraestructuras que conectan generación y demanda las redes "son la llave que permiten aprovechar las oportunidades que nos brindan los nuevos modelos energéticos".

Entre estas asociaciones figuran Afbel (Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico), Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), Anffecc (Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos), CEIM, CEOE Castilla y León, CEA, Croem, UNO Logística, Confebask o las Cámaras de Madrid, Castellón o Valencia, entre otras.

Por ello, alertan de que la propuesta de la CNMC -que la pasada semana mejoró su propuesta de tasa de retribución financiera para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica al 6,58%.

Sin embargo, está lejos de las expectativas del sector- supondría graves dificultades para las empresas que esperan conexión, comprometiendo la competitividad y el desarrollo económico nacional.

Límite al desarrollo

De esta manera, estiman que la nueva regulación limita el desarrollo de infraestructuras eléctricas al establecer, por primera vez, una inversión máxima para conectar a clientes, lo que dejaría fuera del sistema a los consumidores cuya conexión resulte más costosa.

Además, añaden que la reducción del 37% en los costes de mantenimiento reconocidos podría deteriorar la calidad del servicio y poner en riesgo la fiabilidad del suministro eléctrico.

Así, las asociaciones firmantes instan a la CNMC y al Gobierno a garantizar el mantenimiento de la calidad del servicio, asegurar la atención a todas las peticiones de conexión y ejecutar todas las inversiones planificadas.

"Estamos en un momento decisivo", subrayan, recordando que la electrificación de la economía y la transición energética dependen de unas redes capaces de conectar generación y demanda.