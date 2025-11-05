Andalucía alegará contra la planificación eléctrica de Aagesen por recibir menos de una cuarta parte de lo solicitado

Más de la mitad de las actuaciones previstas para Andalucía corresponden a proyectos no ejecutados de planes anteriores, no a nueva planificación.

El 60% de la inversión asignada a Andalucía se destina a mejoras para el sistema nacional, no a necesidades específicas de la región.

La comunidad recibirá el 11,8% de la inversión total prevista, lejos del 18% que le correspondería según su población y del 15% de energía que consume.

Andalucía presentará alegaciones al borrador de la planificación eléctrica estatal, que solo recoge el 23% de sus solicitudes.

Andalucía ha decidido elevar el tono una vez analizado el contenido del borrador de la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, un documento al que presentarán alegaciones por ser "absolutamente decepcionante": solo incluye un 23% de lo que solicitó.

"No atiende a las necesidades de Andalucía y vuelve a suponer un trato injusto", ha remarcado el consejero de Energía, Industria y Minas, Jorge Paradela, en rueda de prensa.

Paradela recibió en septiembre en Madrid los primeros detalles de la planificación que, según Transición Ecológica, plantea un crecimiento de la capacidad de las redes andaluzas, "posibilitando la materialización de grandes proyectos de hidrógeno, nuevos ejes ferroviarios y la electrificación de puertos".

El consejero replicó entonces que se habían atendido "parte" de las peticiones andaluzas, que eran extensas e implicaban una inversión de 544 millones de euros. Pero este miércoles, tras analizar a fondo el documento, se ha elevado la indignación desde Sevilla.

Porque aunque salvan las peticiones para alimentar los proyectos mineros de Huelva y los relativos a hidrógeno verde, en el balance total subrayan que solo el 23% de lo que pidieron está reflejado en el borrador.

Además, Andalucía recibe apenas el 11,8% de la inversión total planteada por el Gobierno. "Muy lejos del 18% que nos correspondería por población y del 15% de energía que consume Andalucía", ha comparado Paradela.

Con todo, lo que más escuece al Ejecutivo de Moreno, que el año que viene busca la reválida electoral, es que el 60% de la inversión que se recoge para la región "corresponde a mejoras del sistema nacional".

O sea, "no atienden a necesidades de Andalucía ni a proyectos que plantea Andalucía. Es adecuación de la red y necesidades de operación", ha apuntado el consejero, que lo resume así: "beneficia al sistema pero va en detrimento de las necesidades de Andalucía".

Además, ha finalizado, el 52% de lo que plantea el borrador para la comunidad "corresponde no a nueva planificación, sino a ejecuciones no ejecutadas de la planificación anterior".

Hay, ha apuntado 458 millones previstos para inversiones nuevas y 502 millones para actuaciones "arrastradas de planificaciones anteriores".

¿Conclusión? "Andalucía no puede estar satisfecha con el borrador", ha zanjado Paradela, que está convencido de que no solo la Junta presentará alegaciones; también lo harán las empresas demandantes de energía que han planteado proyectos que no quedan recogidos en este documento.