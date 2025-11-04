TotalEnergies suministrará electricidad renovable a los centros de datos de Data4 en España durante 10 años

José Ignacio Sanz CEO de la actividad de comercialización de electricidad y gas de TotalEnergies TotalEnergies

La energética francesa TotalEnergies suministrará electricidad renovable a los centros de datos de Data4 en España a partir de enero de 2026 en virtud de un contrato de diez años que contempla un volumen total de 610 gigavatios hora (GWh).

En concreto, TotalEnergies y Data4, operador europeo del mercado de los centros de datos, han firmado un contrato de suministro de electricidad renovable con un perfil de consumo en carga base --denominado 'Clean Firm Power'-- para las instalaciones de Data4 en España.

La francesa abastecerá las instalaciones de Data4 con electricidad renovable generada por parques eólicos y solares españoles con una capacidad equivalente a 30 megavatios (MW), que entrarán próximamente en producción.

Gracias a este contrato, TotalEnergies ha reforzado su posición como socio preferente de grandes grupos industriales a nivel internacional, apoyando la descarbonización de su consumo energético.

En este contexto, Data4 está presente actualmente en seis países y ha anunciado su plan de invertir cerca de 2.000 millones de euros hasta 2030 para desarrollar sus campus en España.

Además, este contrato con TotalEnergies refleja la voluntad de Data4 de integrar plenamente las energías renovables en todos sus centros de datos.

"Nos complace este contrato con Data4, que demuestra nuestra capacidad para ofrecer soluciones de suministro eléctrico competitivas y adaptadas a los grandes grupos industriales", ha declarado la vicepresidenta sénior de Flexible Power & Integration en TotalEnergies, Sophie Chevalier.

Por otro lado, el director de Operaciones de Data4, François Sterin, ha estimado que prevén que la capacidad energética necesaria para todos los centros de datos en España se triplicará de aquí a 2030.