Nordex dispara su beneficio a 90 millones de euros hasta septiembre y mejora sus previsiones para 2025

Las claves nuevo Generado con IA Nordex obtuvo un beneficio neto de 90,5 millones de euros hasta septiembre, revirtiendo las pérdidas de 8,7 millones del año anterior. El Ebitda creció un 71%, alcanzando los 324 millones de euros y elevando el margen de rentabilidad al 6,5%. La compañía ha mejorado sus previsiones de margen Ebitda para 2025 hasta un rango de entre el 7,5% y el 8,5%. Nordex incrementó un 34% el valor de pedidos adjudicados (6.146 millones de euros) y un 12% su capacidad instalada (5,6 GW).

Nordex, fabricante alemán de aerogeneradores participado por Acciona, obtuvo un beneficio neto de 90,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, frente a las pérdidas de 8,7 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Detrás de esta evolución positiva del beneficio está el aumento del 71% en el resultado bruto de explotación (Ebitda), que llegó a los 324 millones de euros, con un margen de rentabilidad del 6,5%, 2,7 puntos más que el año pasado.

En este sentido, la compañía ha aprovechado su última presentación de resultados para elevar las previsiones de su margen Ebitda hasta un rango de entre el 7,5% y el 8,5%, frente al anterior pronóstico de entre el 5% y el 7%. Entre julio y septiembre este indicador fue del 8%.

Todas las métricas operativas se incrementaron en los primeros seis meses del año, con pedidos adjudicados por valor de 6.146 millones de euros, un 34% más, y una capacidad instalada de 5,6 GW, un 12% más.

La cartera de pedidos de construcción de aerogeneradores alcanza ya los 9.323 millones de euros y la cartera de mantenimiento los 5.588 millones.

Las ventas decrecieron un 1,8%, hasta los 5.014 millones de euros, debido a la menor actividad en la primera parte del año. No obstante, en el tercer trimestre aceleró esta partida un 2,1% respecto al mismo periodo de 2024.

"Nuestra rentabilidad alcanzó un nuevo nivel en el tercer trimestre, impulsada por una sólida ejecución tanto en nuestros negocios de proyectos como de servicios. Con una sólida recepción de pedidos y una visibilidad mejorada, confiamos en mantener esta trayectoria y cumplir con nuestras nuevas previsiones", explica su consejero delegado, José Luis Blanco.