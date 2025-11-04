BP eleva un 48,6% el beneficio en los nueve primeros meses, hasta 3.017 millones

Las claves nuevo Generado con IA BP obtuvo un beneficio neto atribuible de 3.477 millones de dólares (3.017 millones de euros) entre enero y septiembre de 2025, un 48,6% más que en el mismo periodo del año anterior. El resultado subyacente ajustado por costes de reposición descendió un 23,3%, mientras que los ingresos sumaron 144.807 millones de dólares, un 1,2% menos. La petrolera prevé ingresos por desinversiones superiores a 4.000 millones de dólares en 2025 y mantiene su previsión de gastos de capital en torno a 14.500 millones de dólares. BP anunció una nueva recompra de acciones por valor de 750 millones de dólares antes del cierre del cuarto trimestre, tras completar un programa similar en octubre.

La petrolera británica BP registró un beneficio neto atribuible de 3.477 millones de dólares (3.017 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa una mejora del 48,6% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Las cuentas de BP incluyen un impacto negativo de 2.413 millones de dólares (2.094 millones de euros) por el deterioro neto y pérdidas por la venta de negocios y activos fijos, un 38% menos que un año antes.

De su lado, el resultado subyacente de BP ajustado por costes de reposición alcanzó los 5.944 millones de dólares (5.158 millones de euros), un 23,3% por debajo del resultado correspondiente a los tres primeros trimestres de 2024.

Los ingresos de BP entre enero y septiembre sumaron 144.807 millones de dólares (125.650 millones de euros), un 1,2% menos, mientras que la deuda neta era 26.054 millones de dólares (22.607 millones de euros), un 7,4% más.

En el tercer trimestre, el resultado neto atribuido de BP alcanzó los 1.161 millones de dólares (1.007 millones de euros), frente a los 206 millones de dólares (179 millones de euros) del mismo periodo de 2024, tras reducir un 59% el impacto de deterioros y pérdidas por ventas de negocios.

El resultado subyacente de BP ajustado por costes de reposición disminuyó un 2,5%, hasta 2.210 millones de dólares (1.918 millones de euros). Asimismo, la cifra de negocio ascendió a 49.250 millones de dólares (42.735 millones de euros), un 1,9% menos.

En relación con los resultados del tercer trimestre, BP ha expresado su intención de llevar a cabo una recompra de acciones de 750 millones de dólares (651 millones de euros) antes de la publicación de los resultados del cuarto trimestre, tras completar un programa similar el pasado 31 de octubre.

Por otro lado, la compañía ha informado de que ahora espera que los ingresos por desinversiones y otros conceptos recibidos en 2025 superen los 4.000 millones de dólares (3.471 millones de euros), mientras que la previsión de gastos de capital para el ejercicio completo se mantiene en torno a los 14.500 millones de dólares (12.582 millones de euros).

"Hemos logrado otro trimestre de buen desempeño en todo el negocio, con operaciones que continúan funcionando correctamente", declaró Murray Auchincloss, consejero delegado de BP, añadiendo que la expectativa de mayores ingresos por desinversiones para el ejercicio se ve respaldada por los alrededor de 5.000 millones de dólares (4.338 millones de euros) en acuerdos de venta completados o anunciados.

Asimismo, el directivo aseguró que la petrolera sigue avanzando a buen ritmo en la reducción de costes, el fortalecimiento del balance general y el aumento del flujo de caja y la rentabilidad.

"Buscamos acelerar la ejecución de nuestros planes, incluyendo una revisión exhaustiva de nuestra cartera para impulsar la simplificación y lograr mejoras adicionales en el desempeño de costes y la eficiencia", apostilló.