El PP introduce una enmienda para alargar la vida de las centrales nucleares en la Ley de Movilidad Sostenible

El PP argumenta que mantener las centrales ayudaría a reducir los costes eléctricos y fomentar el desarrollo de alternativas sostenibles en transporte.

La enmienda permitiría a las empresas propietarias solicitar prórrogas para seguir operando las plantas nucleares más allá de sus fechas de cierre programadas.

El PP ha propuesto una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para extender la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

En concreto, la enmienda busca suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las plantas de Almaraz -los dos reactores- (Extremadura), Ascó I (Cataluña) y Cofrentes (Comunidad Valenciana).

La enmienda propone modificar la Orden TED/773/2020, de 23 de julio, que establecía el cierre definitivo del primer reactor de Almaraz para el 1 de noviembre de 2027 y del segundo para el 31 de octubre de 2028, de modo que la empresa titular pueda solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica una nueva autorización para seguir operando, siempre que lo haga con al menos 18 meses de antelación al 1 de noviembre de 2027, es decir, antes de mayo de 2026.

De manera similar, para el primer reactor de Ascó, cuyo cierre definitivo está programado para el 1 de octubre de 2030, se propone que el titular tenga la posibilidad de pedir una renovación de la autorización 18 meses antes de esa fecha.

En el caso de la central de Cofrentes, cuyo cese está previsto para el 30 de noviembre de 2030, también se contempla la opción de solicitar una prórroga con un mínimo de 18 meses de anticipación al cierre.

El PP argumenta que esta medida es clave para garantizar electricidad más barata y un transporte más limpio, dos objetivos fundamentales de la Ley de Movilidad Sostenible.

Según la formación, mantener la energía nuclear activa contribuye a reducir los costes de la electricidad y, al mismo tiempo, permite que la movilidad eléctrica y otras alternativas sostenibles se desarrollen sin que los precios energéticos sean un obstáculo.

El PP se apoya en estudios de organismos internacionales como IPCC y la IAEA, en una taxonomía europea que reconoce la nuclear como actividad sostenible y en informes dePwC que indican que cerrar estas centrales aumentaría el precio de la electricidad hasta un 23% para hogares y pymes, y un 35% para la industria.

Si la enmienda se aprueba en el Senado, donde el PP tiene mayoría, el siguiente paso es remitir el texto al Congreso de los Diputados para continuar con la tramitación legislativa.