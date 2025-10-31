El Gobierno asegura que "el plan de cerrar las nucleares siempre fue decisión de las empresas, y ahora piden continuar"

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, en un encuentro con los medios para hablar del futuro de las centrales nucleares en España. Invertia

Las claves nuevo Generado con IA Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz han solicitado una prórroga para extender su operación hasta 2030. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado que la decisión de cerrar las nucleares siempre ha sido de las empresas. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evaluará si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear para aprobar la ampliación. La prórroga presentada por las empresas no implica costos adicionales para los consumidores ni contribuyentes, según el gobierno.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- han presentado una prórroga sin condiciones para la ampliación de la planta extremeña hasta el año 2030.

Son las empresas las que se han movido al presentar "una solicitud renunciando a la rebaja fiscal, esa línea que habíamos dicho desde el principio: los consumidores, los contribuyentes, en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares”, ha dicho Aagesen en un encuentro con los medios.

"“No es el momento de posicionarno, pero los consumidores en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales", ha dicho Aagesen en un encuentro con medios este viernes.

“Lo que haremos ahora es dar traslado al CSN (Consejo de Seguridad Nuclear), organismo independiente y técnico que tendrá que avalar si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear".

Preguntada por si el Ejecutivo va a tramitar la prórroga si el CSN y, en su caso, el operador del sistema, Red Eléctrica, dan su visto bueno, ha señalado que “en este momento con responsabilidad el gobierno no va a prejuzgar absolutamente nada” de lo que determine el CSN.

Su cometido es que, en los próximos meses, pueda emitir el correspondiente informe, que “no tiene plazos”, ha señalado la vicepresidenta.

El segundo cambio, según ha explicado la ministra, es que respecto al calendario pactado en 2019 por las empresas y Enresa, estas compañías han presentado un nuevo calendario exclusivamente para Almaraz de ampliación hasta el año 2030.

Aagesen también ha recordado que otra de las líneas rojas tenía que ver con la seguridad nuclear y, en este sentido, ha apuntado que el siguiente paso es dar traslado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que tendrá que "avalar desde el punto de vista técnico si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear".