Iberdrola, Endesa y Naturgy piden formalmente al Gobierno la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030

Ya es oficial. Iberdrola, Endesa y Naturgy han aprobado este jueves pedir formalmente al Gobierno una prórroga de la vida de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta junio del año 2030.

Se trata de un acuerdo que ha cerrado este jueves la asamblea de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), es decir, la sociedad que gestiona las plantas y que está integrada por las tres grandes eléctricas.

Las compañías quieren una prórroga de tres años para Almaraz, una extensión que daría margen a la planta para definir su futuro energético en un escenario de transición hacia fuentes más sostenibles. El plan actual fija el cese definitivo del primer reactor en noviembre de 2027.

"Centrales Nucleares Almaraz-Trillo quiere reiterar su compromiso para seguir operando la Central Nuclear

de Almaraz de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las

mejores centrales del mundo", ha reiterado en un comunicado la junta administradora de CNAT.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno. Y la petición llega en un contexto en el que el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene "invariable" su postura sobre los requisitos para la ampliación, tal y como ha recordado esta misma mañana la ministra Sara Aagesen, durante su visita a Beas de Segura (Jaén).

Según Aagesen, cualquier posible ampliación de la vida útil de una central nuclear debe respetar tres "líneas rojas": garantizar la seguridad de los ciudadanos, no generar costes adicionales para los consumidores y contribuyentes, y resultar conveniente para asegurar la continuidad y estabilidad del suministro eléctrico."

"De momento no hemos recibido ninguna solicitud. Llevamos meses escuchando que la iban a presentar y ahora parece que lo van a hacer", declaró esta mañana Aagesen.

En sus declaraciones a la prensa, la ministra recalcó que "el Gobierno no abre ni cierra instalaciones: ni fotovoltaicas, ni eólicas, ni térmicas, ni nucleares. Son las empresas las que en 2019 dijeron que querían cerrar las nucleares, y serán ellas quienes tendrán que presentar la solicitud si así lo desean".

Cabe recordar que en junio pasado, Iberdrola y Endesa enviaron al Ministerio para la Transición Ecológica una carta en la que planteaban la posibilidad de prolongar el calendario de cierre de varias centrales nucleares. En esta misiva no se incluían Naturgy ni EDP, las otras propietarias de centrales nucleares en España.

Las dos eléctricas propusieron entonces mantener la fecha final del fin nuclear en 2035, pero proponían extender los plazos intermedios, entre ellos el de Almaraz, cuya actividad podría prolongarse hasta 2030.

El plan implicaba, de facto, una rebaja del 18% en la tasa de Enresa (para la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales), la congelación de impuestos hasta 2035 y la eliminación del gravamen sobre el combustible nuclear gastado. Pero el Gobierno descartó la propuesta rápidamente.

Apagón y ecotasa

La creciente preocupación social por posibles riesgos de suministro, sumada a la reducción de la ecotasa que pagan las propietarias de Almaraz -anunciada por la presidenta de Extremadura, María Guardiola-, ha transformado el tablero de juego en los últimos meses.

Responsables de Iberdrola, Endesa y Naturgy trasladaron su visión sobre la importancia de Almaraz en el control de tensiones del sistema hace unas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, María Guardiola, anunció este octubre que reducirá a la mitad, de forma gradual, la ecotasa, que grava las instalaciones con impacto ambiental. La medida supone también un gesto estratégico que refuerza la posición de las eléctricas.

La reducción de este impuesto situará su recaudación en torno a 45 millones de euros en 2029, frente a los más de 80 millones que la planta abona actualmente cada año. Un alivio fiscal de peso, dado que la carga impositiva sigue siendo hoy el principal obstáculo en el futuro de Almaraz.