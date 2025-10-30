La CNMC mejora su propuesta y plantea una tasa de retribución a las redes eléctricas del 6,58%

Las claves nuevo Generado con IA La CNMC ha propuesto aumentar la tasa de retribución para las redes eléctricas al 6,58% para 2026-2031. Esta propuesta mejora la anterior del 6,46% y se acerca a las demandas del sector eléctrico, que pedía entre 7% y 7,5%. La metodología de cálculo de retribución se ha modificado para avanzar hacia un modelo más eficiente y adaptado a la descarbonización.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto elevar la tasa de retribución financiera de la red de distribución y transporte de electricidad hasta el 6,58% para el periodo 2026-2031.

Con esta decisión, acorta la distancia respecto a los niveles que reclama el sector.



Se trata de la segunda propuesta que plantea el organismo, que el pasado julio sacó a consulta pública otro documento en el que sugería fijar esta tasa en el 6,46%.

Entonces ya era un incremento respecto al 5,58% actual, pero se encontraba por debajo del 7% o 7,5% que demandaban las eléctricas.



Recientemente, la CNMC ha sometido a una segunda audiencia pública otro pilar del marco retributivo para este periodo.

Es una propuesta con modificaciones de la metodología de cálculo de la retribución para la distribución eléctrica, que representa "una evolución hacia un modelo más eficiente y adaptado" a la descarbonización, según señala el regulador.