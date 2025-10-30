Los centros de datos emergen como "nuevos aliados" de la transición energética, según BIP

Las claves nuevo Generado con IA Los centros de datos están siendo vistos como nuevos aliados en la transición energética y la estabilidad del sistema eléctrico, según un informe de BIP. El informe destaca que los centros de datos son esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y la economía digital. Se resalta que los centros de datos, gracias a su consumo constante y predecible, son ideales para integrar energías renovables y estabilizar el sistema eléctrico. BIP sugiere promover el desarrollo de centros de datos como motores de proyectos renovables y mejorar la regulación para facilitar su participación en mercados de flexibilidad.

Los centros de datos emergen como "nuevos aliados de la transición energética y de la estabilidad del sistema eléctrico", según se desprende del informe 'El estado de los centros de datos y su papel en el sector energético', elaborado por la firma de consultoría BIP.

Un informe que se presentó este miércoles en el Data Centre World 2025, que analiza cómo esta industria se encamina a un "nuevo ciclo de integración con el sistema energético". Así, dicho estudio también resalta que los centros de datos son "esenciales a día de hoy para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y la economía digital".

Y que han evolucionado desde ser vistos "como consumidores intensivos a los nuevos impulsores de la transición energética y garantes de la estabilidad eléctrica".

En este sentido, y haciendo referencia a datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el texto resalta que el sector de los centros de datos ha triplicado su capacidad instalada desde el año 2015.

Representan en todo el mundo alrededor del 1,5 % del consumo eléctrico y se encaminan a superar un porcentaje del 4 % para el año 2030.

Descarbonización

En este contexto, del informe de BIP se extrae que esta demanda creciente "constituye una oportunidad para avanzar en la descarbonización".

"Esto se debe a que su consumo constante, predecible y de gran escala convierte a los centros de datos en las infraestructuras idóneas para integrar energías renovables y, además, ayudar a favorecer la estabilidad del sistema eléctrico", explica el documento.

Y luego hacer hincapié en que estas instalaciones pueden "absorber excedentes de generación limpia y respaldar inversiones en nueva capacidad renovable mediante la puesta en marcha de sus propias instalaciones de renovables".

Asimismo, BIP señala que los centros de datos pueden ubicarse al lado de las plantas de generación renovable, así como que estos disponen de los "recursos y la infraestructura necesarias para convertirse en el futuro en proveedores de servicios de flexibilidad que ayuden a equilibrar la red eléctrica en tiempo real frente a incidencias o picos de demanda".

Estabilidad eléctrica

"Gracias a sus sistemas de alimentación ininterrumpida, generadores de respaldo y baterías son capaces de ofrecer una respuesta rápida que contribuya a estabilizar el sistema eléctrico", detalla el informe.

Y que ha recordado que, aunque países como Francia, Bélgica o Finlandia ya permiten la participación activa de los centros de datos en mercados de flexibilidad, España sigue avanzando progresivamente hacia este modelo, para el que "aún persisten limitaciones regulatorias y técnicas".

Con el objetivo de potenciar los centros de datos como impulsores de la transición energética, los expertos de BIP recomiendan promover el desarrollo de los centros de datos como motores de proyectos renovables.

Además, se plantea un refuerzo de la regulación para agilizar permisos y que facilite la participación de estas instalaciones en los mercados de flexibilidad. También se aconseja fomentar alianzas sectoriales y la puesta en marcha de proyectos piloto que prueben su viabilidad técnica y económica.

Por último, se apuesta por invertir en redes eléctricas y en digitalización para evitar cuellos de botella y elevar los estándares de sostenibilidad y ESG mediante la incorporación de métricas obligatorias y, al mismo tiempo, insta a promover tecnologías circulares que reduzcan el impacto ambiental del sector.

Por último, en el informe de BIP se recuerda que compañías tecnológicas como Amazon Web Services, Google y Microsoft, se han comprometido a avanzar en los próximos años hacia un modelo de abastecimiento energético totalmente renovable en la próxima década.