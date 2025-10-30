Bogas (Endesa): "En Aragón hemos experimentado una fuerte subida de la demanda eléctrica por los data centers"

Endesa prevé un impacto negativo de 150 millones de euros en 2025 por costes de servicios auxiliares derivados de la operación reforzada tras el apagón del 28 de abril.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, critica la nueva propuesta de la CNMC para retribuir la red de distribución, afirmando que desincentiva la inversión y no facilita los objetivos de la política energética.

Endesa ha experimentado un incremento del 4,2% en la demanda eléctrica en su área de distribución en España, destacando el crecimiento en el segmento residencial.

La demanda eléctrica en Aragón ha aumentado significativamente debido a la construcción de centros de datos, alcanzando el 40% de la capacidad proyectada para estos en España.

La construcción de centros de datos en Aragón está impulsando la demanda eléctrica en la región. Es lo que ha destacado el consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante la presentación de los resultados de los primeros nueve meses de 2025.

"El fuerte aumento de la demanda en el área Endesa evidencia la nueva demanda industrial y la instalación de centros de datos de Aragón", ha señalado. La región ya alcanza el 40% de la capacidad eléctrica proyectada para los centros de datos que se quieren construir en España.

Son los datos que maneja la red eléctrica de distribución que gestiona Endesa y que se extiende por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.

Endesa señala en su Informe Financiero presentado este miércoles 29 de octubre, que "este incremento es consecuencia, entre otros aspectos, de la mayor actividad económica e industrial debido a la recuperación de sectores intensivos en energía y del crecimiento del turismo".

Y también "a la evolución de la electrificación de sectores clave y de nuevos polos de demanda de datos (centros de datos e infraestructuras digitales)".

Pero no sólo se ha experimentado en Aragón. En todo el área de distribución eléctrica de Endesa en España, operada bajo la marca e-Distribución, la demanda eléctrica ha aumentado un 4,2% en los primeros nueve meses de 2025, destacando el segmento residencial (5,9%), seguido del de servicios (4,1%) y del industrial (2,4%).

Endesa Distribución abarca principalmente casi toda Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra, La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha.

Oportunidades de adquisiciones

Por su parte, el director financiero de Endesa, Marco Palermo, ha considerado que el grupo cuenta con margen en su balance para abordar adquisiciones y que, si se presentan oportunidades, "las aprovechará".

Palermo recordó que la eléctrica ya ha aprovechado en los últimos tiempos para avanzar en este sentido, con la compra de los activos de Acciona, la eólica Cetasa o el acuerdo de adquisición de la comercializadora energética de MasOrange.

"Si vemos una oportunidad, por supuesto que la aprovecharemos", dijo.

No obstante, el directivo descartó la adquisición de promotores de renovables, ya que la energética cuenta con "muchos proyectos" de eólica o solar en su cartera.

"Lo que nos interesa es algo que ya esté en operación, aunque probablemente no en energía solar, sino en otras tecnologías. Pero ese tipo de proyectos no son fáciles de encontrar ni baratos de adquirir", añadió Palermo.

En el periodo enero-septiembre de 2025 las inversiones brutas de inmovilizado material y activo intangible han ascendido a 719 millones de euros.

Pago a redes, insuficiente

Con este escenario, Bogas, ha asegurado que la nueva propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para retribuir la red de distribución entre 2026 y 2031, aunque contiene algunas mejoras, "desincentiva" la inversión y no facilita la consecución de los objetivos de la política energética del país.

El ejecutivo de la energética estimó que la nueva propuesta del regulador sigue "sin adecuarse a la ambición y urgencia" que requiere la consecución de los objetivos de descarbonización y electrificación de la política energética de España.

Así, destacó que, en contraste con la asunción de la CNMC de que hay capacidad libre en la red, "lo cierto es que a nivel sectorial la red estaba saturada al 83% con datos a inicios de septiembre, mientras que en el caso de Endesa la capacidad es prácticamente nula a día de hoy".

A este respecto, Endesa subrayó que ha tenido por ello que rechazar un porcentaje relevante de las peticiones de nueva conexión recibidas en lo que va de 2025.

Sobrecoste por el apagón

Por último, Endesa prevé un impacto negativo de unos 150 millones de euros para el conjunto de 2025 por los costes de servicios auxiliares, fundamentalmente derivados de la denominada operación reforzada que está realizando el operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE)- desde el apagón del 28 de abril.

Para asimilar este aumento en los servicios auxiliares la eléctrica "necesitará tiempo", ya que, a pesar de que hay contratos que ya prevén la repercusión, en la mayoría de los casos es algo que no se puede hacer de inmediato. "Así que será algo que nos mantendrá ocupados hasta 2026, y quizás un poco más", dijo Palermo.

El precio medio del 'pool' eléctrico se situó en los 63 euros por megavatio hora (MWh) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un alza interanual del 21%. Aunque a esa cantidad se sumó, igualmente en promedio, otros 17 euros de costes de servicios auxiliares, fundamentalmente derivados de esa denominada operación reforzada que está realizando el operador del sistema desde el apagón. Con todo ello, el precio medio eléctrico fue de 80 euros/MWh de enero a septiembre.

El modo reforzado representa así un encarecimiento en la factura eléctrica de los hogares con la tarifa regulada, aunque, de momento, no así en las facturas de los usuarios con tarifas del mercado libre con un precio fijo para uno o varios años mientras sus contratos estén en vigor.