Galán (Iberdrola): "El futuro de la nuclear de Almaraz ya solo depende del Gobierno, no hay otra limitación"

La pelota está sobre el tejado del Gobierno central sobre el futuro de la planta nuclear de Almaraz (Cáceres), una vez que las empresas propietarias, Iberdrola, el principal con un 53%; seguido de Endesa, con el 36%, y Naturgy, con el 11%, ya comunicaron al Gobierno su disposición a solicitar oficialmente la prórroga del funcionamiento de la planta hasta 2030.

Así lo ha querido transmitir el presidente ejecutivo del Grupo Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien ha dicho en la presentación de los resultados de los últimos nueve meses que "ahora ya su futuro solo depende del Gobierno central. No hay ninguna otra limitación".

Galán ha señalado que "ellos tienen que tomar la decisión y tendrán que explicar a los ciudadanos por qué", tanto si se cierra o se continúa, en un entorno social en el país cada vez más a favor de continuar con la energía nuclear, "por responsabilidad pública y para tener las luces encendidas del país".

Y ha ido más allá. "Los dos reactores de Almaraz podrían estar funcionando hasta 2030 sin tener que pedir ninguna licencia nacional o internacional".

"Socialmente hay una demanda, económicamente es la mejor solución, en lo que se refiere al funcionamiento del sistema, se necesita para mantener el servicio en pleno funcionamiento. Entonces yo creo que corresponde a la política energética del Gobierno, y ellos tienen que tomar la decisión y explicarán las consecuencias", añadió al respecto.

Las compañías propietarias de la central nuclear de Almaraz ya comunicaron la semana pasada al Gobierno su disposición a solicitar la prórroga de la planta más allá de las fechas de cierre pactadas, en 2027 el primer reactor y en 2028 el segundo.

La decisión fue aprobada en la junta de los administradores de la sociedad CNAT (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo), y responde a la intención de tramitar una extensión de la autorización de explotación hasta 2030, en línea con demandas sectoriales y sindicales por impacto económico y de empleo en la región.

"Las nucleares son seguras y son necesarias, y yo creo que se necesitan mucho más que antes, incluso para poder evitar posibles apagones o posibles problemas que puedan afectar al servicio", añadió al respecto.

El plazo legal para presentar la documentación necesaria sobre el cierre definitivo vencía a finales de este mes de octubre, conforme a la instrucción técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que requiere que este trámite se haga dos años antes del cierre efectivo.

El Gobierno deberá evaluar la petición en función de los criterios de seguridad, coste y suministro, y la decisión afectará también al resto del parque nuclear nacional en los próximos años.