Bataille (Schneider Electric): "Se invierte mucho menos en redes con eficiencia y digitalización que ampliando infraestructura"

El gigante francés Schneider Electric, líder en automatización y digitalización para la industria y ahora uno de los líderes mundiales en sistemas tecnológicos para centros de datos y fábricas de IA, lo tiene claro: la mejor opción para que Europa no pierda competitividad es electrificar su economía.

"Europa no tiene mucha energía, a diferencia de Estados Unidos que tiene mucho gas y petróleo y podría verse tentado a consumir más", ha señalado a EL ESPAÑOL-Invertia Laurent Bataille, vicepresidente ejecutivo de Operaciones en Europa, puesto en el que lleva apenas un mes, durante el Innovation Summit Copenhagen 2025 de la compañía.

"Hay que abordar la seguridad y la competitividad desde una perspectiva europea, con electricidad renovable, limpia y abundante en nuestro territorio, y para eso hay que invertir en redes e infraestructuras".

"En Europa, si pensamos en la competitividad, la electrificación es la mejor manera de lograrla. El precio del gas en Europa suele ser cinco veces mayor que en Estados Unidos porque no tenemos gas. Así que tenemos que pagarlo a alguien que se lleva un margen".

"Si electrificamos a gran escala, alcanzaremos la paridad y, por tanto, conseguiremos una mayor competitividad, aunque para eso necesitamos redes eléctricas".

Laurent Bataille, vicepresidente ejecutivo para las Operaciones en Europa, durante el Innovation Summit Copenhagen 2025 Schneider Electric

Reconoce que hay un problema de colapso en las infraestructuras que no permiten avanzar más rápidamente en electrificar sectores como el de la edificación, el transporte o la industria.

Pero "eso no significa que sólo tengamos que pensar en ampliar las infraestructuras, se puede invertir menos si se hace con más eficiencia y más digitalización", añade el máximo responsable de la compañía en Europa.

Más eficiencia e IA

"Creo firmemente en la eficiencia energética. Toda infraestructura eléctrica, de hecho, toda infraestructura energética a gran escala, debería contar con sistemas de monitorización energética, para que sepamos dónde estamos desperdiciando energía".

Bataille reconoce que en Europa "no tenemos mucha energía y, por eso, al abordar la seguridad y la competitividad desde una perspectiva europea, hay que pensar en electrificación".

"No podemos esperar a que toda la infraestructura esté lista antes de que cambie la demanda. El factor clave en cualquier evolución tecnológica es la demanda".

Si durante 30 años se ha multiplicado por tres la proporción de electricidad que se consume en la economía europea, "pasando del 20, 21 o 22% al 60%, esto tendrá un impacto en el tamaño de la infraestructura".

"Ahora bien, la cuestión es que no podemos esperar a que toda la infraestructura esté lista antes de que cambie la demanda. El factor clave en cualquier evolución tecnológica es la demanda".

Y para finalizar el puzle, el responsable de Schneider Electric, una de las multinacionales más grandes de Europa, claramente apuesta por el desarrollo de la inteligencia artificial. "Estados Unidos avanza muy rápido, y en tecnología industrial, en el proceso manufacturero, China lo hace a un ritmo vertiginoso".

¿Qué hace Europa? "Tenemos muy buenos ingenieros, muy buenos sistemas educativos, etc, pero necesitamos pensar un poco más en Europa. Nos gusta pensar en el mundo. Tenemos que pensar en cómo protegemos nuestras propias industrias y las industrias emergentes".

La demanda olvidada

La demanda ha sido históricamente una parte descuidada de la ecuación. "Cuando debatimos sobre la electricidad en nuestros países, la pregunta inicial suele ser: ¿Estás a favor o en contra de la energía solar? ¿Estás a favor o en contra de la energía eólica marina? ¿Y qué hay de la energía eólica terrestre? ¿Prefieres la energía nuclear? Todos estos debates giran en torno a la producción", dice Bataille.

"Para mí, el verdadero debate, y lo que realmente marca el ritmo del progreso, es precisamente el cambio en el uso. La conversación fundamental es: ¿Por qué no vendemos más bombas de calor? Tenemos que sustituir las calderas de gas por otras parecidas, pero electrificadas".

Pero no se puede mientras la gente no haya cambiado el uso de la energía. Y pone como ejemplo que "si mañana no hay combustible en la gasolinera, la gente no estará contenta y se bloqueará la actividad económica porque se siguen usando coches térmicos o motores de combustión. La cuestión es cómo cambiar esa tendencia".

A medida que la demanda crece, señala que "los responsables políticos o los grandes responsables de la infraestructura se adaptarán. Por ejemplo, necesitamos tener puntos de recarga para vehículos eléctricos en todos nuestros países antes de que la gente empiece a comprar coches eléctricos. No tiene sentido".

No es el coste, es el precio

Otro de los puntos donde Europa pierde competitividad a raudales es en el precio de la energía. "El coste de la electricidad no es fundamentalmente diferente al de otros países. Nuestra energía hidroeléctrica es tan barata como la de otros lugares. Es muy competitiva", confirma Bataille.

"Pero lo más importante en términos de competitividad es el precio, y este es una decisión política. Está vinculado al diseño del mecanismo de precios que tenemos en Europa".

La electricidad es la forma más eficiente de energía Schneider Electric

"Mario Draghi lo dijo mucho mejor hace un año. Creo que la pregunta para Europa es muy clara: ¿Vamos a detenernos, pensar, repensar y repensar? ¿O vamos a actuar? Conocemos la receta", admite Laurent Bataille.

"Esa sería mi recomendación: ser realistas y actuar. Conocemos las respuestas. Si usamos la IA, podemos generar nuevos negocios. Esa sería mi recomendación: Europa tiene muchísimas ventajas. Tenemos buena infraestructura, alto nivel educativo y gente curiosa. Pasemos a la acción", concluye el experto.