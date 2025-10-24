Iberdrola, Endesa y Naturgy notifican al Gobierno su intención de prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz

Las eléctricas deben obtener autorización de sus consejos de administración y confirmar el acuerdo en la comunidad de bienes antes de solicitar formalmente la prórroga al Gobierno.

La decisión de prorrogar la vida útil de Almaraz hasta 2030 fue discutida en la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT).

Iberdrola, Endesa y Naturgy han notificado al Gobierno su intención de prorrogar la operativa de la central nuclear de Almaraz hasta 2030.

Iberdrola, Endesa y Naturgy mueven ficha. Las grandes eléctricas han enviado este viernes al Ministerio para la Transición Ecológica su intención de prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz, situada en Extremadura.

El ministerio ha recibido una carta de las tres empresas "en la que exclusivamente trasladan su disposición para ampliar el calendario de cierre de la central", aunque "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación", confirman fuentes Transición Ecológica a EL ESPAÑOL-Invertia.

El objetivo es ampliar la vida útil de la planta, cuyo primer reactor tiene previsto su cierre en noviembre de 2027. Una decisión se tomó tras la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) celebrada el pasado martes, en la que las propietarias abordaron formalmente la posibilidad de modificar el calendario de cierre de la instalación extremeña.

La intención es mantener Almaraz en funcionamiento hasta 2030. No obstante, la petición formal de prórroga no se espera hasta finales de la próxima semana.

Las eléctricas deben pedir cada una de forma individual a sus consejos de administración la autorización para pedir la prórroga. Posteriormente, tienen que confirmar el acuerdo alcanzado en la junta de administradores de CNAT y luego refrendarlo en la comunidad de bienes del mismo. Es en este punto cuando podrán trasladar al Gobierno la petición y tener el visto bueno.

Cabe recordar que en junio Iberdrola y Endesa habían enviado al Ministerio una carta sobre la posible prolongación del calendario de varias centrales, considerada entonces como una declaración de intenciones condicionada a cambios normativos y no como una solicitud formal. Esa misiva no fue suscrita por Naturgy ni por EDP, y el Ejecutivo indicó que no cumplía con sus “líneas rojas”: garantizar seguridad para las personas, asegurar el suministro eléctrico y evitar mayores costes para los ciudadanos.

La información disponible apunta a que las compañías estarían considerando una prórroga de tres años para Almaraz, un paso que supondría un respiro para la planta mientras se define su futuro operativo.

