Energo-Pro completa la mayor inversión checa en Sudamérica con la compra de la central hidroeléctrica Baixo Iguaçu

Las claves nuevo Generado con IA Energo-Pro, empresa checa, adquiere la central hidroeléctrica Baixo Iguaçu en Brasil por más de 260 millones de euros. La central Baixo Iguaçu, con una capacidad de 350 MW, es ahora la mayor en el portafolio de Energo-Pro. La compra fue financiada en parte con eurobonos verdes emitidos por Energo-Pro por 750 millones de euros. La adquisición refuerza la presencia de Energo-Pro en Latinoamérica y su capacidad instalada asciende a 1.850 MW.

La compañía checa Energo-Pro, propietaria de la filial española de Xeal, ha completado la adquisición del 100% de la central hidroeléctrica Baixo Iguaçu, ubicada en el río Iguaçu (estado de Paraná, Brasil).

La instalación cuenta con una capacidad instalada de 350 MW y la operación -por un importe que supera los 260 millones de euros- supone la mayor inversión checa en Sudamérica hasta la fecha. Con esta incorporación, Baixo Iguaçu pasa a ser la central con mayor potencia del grupo Energo-Pro.

La finalización de la adquisición representa otro hito en la expansión estratégica de la compañía en Latinoamérica. A la exitosa adquisición de siete centrales eléctricas más pequeñas con una capacidad total de 90 MW en 2024, le sigue la adquisición de una central hidroeléctrica moderna y eficiente con contratos de compraventa a largo plazo.

La compañía también está construyendo una nueva central hidroeléctrica, Chorreritas, en Colombia, cuya puesta en marcha está prevista para 2026. "El crecimiento de nuestra cartera en Latinoamérica constituye un paso estratégico en la diversificación geográfica de nuestro grupo. Esto refuerza nuestra resiliencia ante las fluctuaciones hidrológicas, geopolíticas y económicas», afirmó Jakub Fajfr, CEO de Energo-Pro.

Con la adquisición de la central hidroeléctrica de Baixo Iguaçu, la capacidad instalada de Energo-Pro asciende a 1.850 MW. La compañía opera actualmente 54 centrales hidroeléctricas en cinco países: Bulgaria, Georgia, Turquía, España y Brasil.

Financiación y bonos verdes

La adquisición de la central hidroeléctrica Baixo Iguaçu a la empresa brasileña Copel se financió mediante una combinación de efectivo disponible y financiación externa.

En el primer semestre de 2025, Energo-Pro emitió con éxito eurobonos verdes por valor de 750 millones de euros, con vencimiento en 2030 y un cupón del 8%. Los fondos obtenidos con los bonos se utilizaron para financiar la adquisición de Baixo Iguaçu y optimizar la estructura de capital del grupo.

"La exitosa emisión de nuestro primer eurobono verde nos ha proporcionado una base estable para un mayor crecimiento y desarrollo en el campo de las energías limpias", añadió Jakub Fajfr.

La central hidroeléctrica Baixo Iguaçu fue puesta en servicio en 2019 y cuenta con una capacidad instalada de 350 MW, con una generación anual estimada de 1.584 GWh. Está equipada con tres turbinas Kaplan y su embalse tiene una superficie de 32 kilómetros cuadrados. La energía generada se transporta mediante una línea de transmisión de 60 km.

La concesión de la central tiene vigencia hasta 2049. Durante su construcción, entre 2014 y 2019, se realizó una inversión aproximada de 500 millones de euros, y su precio de compra ascendió a 1.683 millones de reales brasileños (269 millones de euros).



La central regula el caudal de las emblemáticas Cataratas del Iguazú y garantiza un caudal mínimo incluso en épocas de sequía. Suministra energía limpia, asequible y renovable a aproximadamente un millón de personas en Brasil, lo que equivale al 8% del consumo anual del estado de Paraná.

Presencia en España

Energo-Pro entró en el mercado español en 2023 al adquirir Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U. (Xeal) y compañías relacionadas. Según la información oficial del grupo, Xeal opera diez centrales hidroeléctricas en Galicia con una capacidad instalada total aproximada de 167 MW y gestiona además dos plantas de ferroaleaciones.

Xeal mantiene actividad industrial y de generación en Galicia y, según comunicación oficial de la propia compañía, ha presentado proyectos estratégicos en la región que implican inversiones previstas (por ejemplo, proyectos anunciados en 2024 con un plan de inversión en Galicia comunicado públicamente).

Xeal actúa como la plataforma operativa de Energo-Pro en España y como punto de anclaje del grupo en la eurozona, aportando generación en euros y diversificación de negocio.