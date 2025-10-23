Transición Ecológica niega haber recibido alertas de REE antes del apagón: "Nunca nos manifestó riesgo de suministro"

El director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel García, en el Senado. Invertia

El director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, ha defendido ante la Comisión de Investigación del Senado que el Ministerio para la Transición Ecológica no tuvo “constancia ni conocimiento ni alerta de que pudiera haber un riesgo de interrupción del suministro eléctrico” los días previos al pasado 28 de abril.

Entre el 22 y el 28 de abril, "Red Eléctrica nunca nos manifestó riesgo inminente para la seguridad del suministro", ha recalcado.

García ha afirmado en el Senado que el "único episodio de variaciones de tensión previo al apagón" conocido por su equipo se produjo el 22 de abril, momento en el que informó al secretario de Estado y, en paralelo, solicitó información al operador del sistema.

"Lo que el operador nos dijo es que las incidencias registradas el 22 de abril, aunque frecuentes de manera aislada, fueron poco habituales de forma simultánea y provocaron desconexiones puntuales".

Conviene señalar que Red Eléctrica ha insistido en que el apagón no estuvo relacionado con sucesos previos. Entre esos episodios se incluye la parada de la refinería de Repsol en Cartagena por causas externas a su operación, así como la caída del sistema del Ministerio de Sanidad, que afectó la emisión de recetas electrónicas y la elección de plazas por los MIR, también provocada por un fallo eléctrico.

Contradice a REE

La intervención Manuel García también ha puesto en manifiesto serias discrepancias entre el operador del sistema y el Ministerio de Transición Ecológica.

El director general de Política Energética y Minas ha asegurado que "no ha ordenado la operación reforzada" a Red Eléctrica de España tras el apagón, contradiciendo la reciente versión ofrecida por la directora de Operación de REE, Concha Sánchez.

Según ha defendido, ha sido una decisión que REE ha tomado "de manera autónoma", "sin que desde el ministerio le hayamos dado ningún tipo de indicación o mandato".

Asimismo, García Hernández ha negado que exista un riesgo de un nuevo apagón. Según sus palabras, “no hay evidencia de que lo ocurrido el 28 de abril pueda repetirse”.

El director general destacó que las acciones recientes adoptadas por las distintas instituciones implicadas -Red Eléctrica, la CNMC y el Gobierno-“buscan dotar al sistema eléctrico de mayor resiliencia” con el objetivo de prevenir que se produzca un incidente similar en el futuro.