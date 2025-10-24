La ‘canibalización’ de la solar se extiende en Europa y en España se rebaja al mínimo histórico la compra privada de energía

Los compradores de PPAs en Europa tienen abundantes ofertas, especialmente en contratos híbridos que combinan energía solar o eólica con almacenamiento en baterías.

La energía eólica en Europa muestra signos de recuperación, siendo menos vulnerable a la canibalización de precios que las instalaciones solares.

A nivel europeo, mientras los precios solares en Grecia e Italia aumentan, el mercado ibérico se mantiene en la parte baja del espectro de precios solares.

La 'canibalización' de los precios solares está reduciendo las expectativas de ingresos de los activos solares en España, alcanzando un mínimo histórico de 33,50 euros/MWh.

Es la principal conclusión del informe que publica trimestralmente la plataforma energética LevelTen Energy, respecto al tercer trimestre de 2025. La caída respecto al mismo trimestre de 2024 en nuestro país es de un 14,1% hasta un mínimo histórico de 33,50 euros/MWh de media.

Sin embargo, la eólica consigue mantenerse con una ligera caída del 4,5% en los 53 euros/MWh en España. En el resto de países europeos el precio no se mueve, excepto en Finlandia, que se desploma un 9,3% hasta los 44 euros/MWh.

El mercado ibérico se ha mantenido en la parte baja del espectro de precios solares europeos, así como también en otros con una alta capacidad instalada, como Alemania. Sin embargo, los precios solares griegos e italianos aumentaron con respecto al trimestre anterior.

España fue uno de los principales mercados europeos de PPAs solares en 2024, pero los contratos se han sometido a una prueba de estrés cuando el mercado mayorista ha vuelto a registrar precios negativos, según Modo Energy, plataforma especializada en análisis de datos para activos de energía renovable.

Mejor con baterías

En su análisis señala que "después de un congelamiento inicial, el mercado PPA ha evolucionado: los acuerdos se han vuelto más pequeños, los contratos se han vuelto más complejos y la ubicación conjunta con el almacenamiento ha pasado a ocupar un lugar central".

Una visión que coincide con el informe de LevelTen Energy, que señala que a medida que el panorama del desarrollo se inclina más hacia las instalaciones híbridas que combinan el almacenamiento en baterías con la energía solar, los vendedores con activos fotovoltaicos independientes buscan presentar a los compradores precios de oferta que les resulten difíciles de rechazar.

Índice continental promediado por el mercado- del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2025 LevelTen

Los desarrolladores ibéricos reducen los precios de sus PPA para reconocer el impacto negativo que tiene la 'canibalización' de los precios al mediodía por la abundante capacidad solar en España en el valor.

Este contexto sigue mermando las expectativas de ingresos de las nuevas instalaciones solares que desean sumarse al mercado fotovoltaico y los desarrolladores se ven obligados a mantener los precios bajos para adaptarse a la realidad del mercado.

La eólica aguanta

LevelTen Energy también señala que el sector eólico europeo muestra signos de recuperación tras varios años difíciles marcados por los retos de la pandemia y los problemas relacionados con los permisos, la normativa y la oposición de la comunidad.

En el tercer trimestre, siete mercados eólicos distintos acogieron un volumen y una diversidad adecuados de ofertas de PPA.

En su opinión, tras la ola de liberalización de las políticas de muchos gobiernos europeos en los últimos años, es posible que el desarrollo de la energía eólica esté cobrando impulso en todo el continente, ya que esta tecnología es menos vulnerable a los retos de canibalización de precios a los que se enfrentan cada vez más las instalaciones solares independientes.

Los que ganan: los compradores

La oferta es abundante para los compradores de PPA en Europa, las oportunidades de compra corporativa están llamadas a expandirse aún más.

Los procesos gestionados por LevelTen Energy también han experimentado un aumento de las ofertas de PPA híbridos que combinan energía eólica o solar con BESS (baterías).

Aunque estas ofertas varían en forma y estructura, se está produciendo una convergencia gradual en el ámbito híbrido a medida que los compradores exploran las estructuras contractuales y los tipos de proyectos que satisfacen sus necesidades.



En general, la demanda de energía en toda Europa ha sido más moderada de lo que muchos esperaban, especialmente en el ámbito industrial.

Sin embargo, un área en la que la demanda sigue aumentando es la de los centros de datos, con mercados como Finlandia, España e Irlanda que están realizando inversiones importantes.

La intersección de la transición energética y el auge de la inteligencia artificial crea una interacción dinámica en la que no se puede esperar que las condiciones del mercado duren para siempre.

Se anima a los compradores a aprovechar el momento actual de estabilidad del mercado para alcanzar sus objetivos energéticos y medioambientales.