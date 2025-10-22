Von der Leyen reclama a los Gobiernos que bajen los impuestos sobre la energía para abaratar la factura de la luz

La presidenta de la Comisión Europea alerta sobre la crisis en el suministro de materias primas críticas y propone nuevas medidas para garantizar la seguridad económica de Europa.

Se propone un criterio de "fabricado en Europa" para impulsar la contratación pública en sectores estratégicos como la energía.

Von der Leyen destaca que los altos precios de la energía afectan la competitividad de Europa respecto a EE.UU. y China.

Ursula von der Leyen pide a los Gobiernos bajar impuestos sobre la energía para reducir la factura de la luz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado este miércoles un llamamiento a todos los Gobiernos nacionales para que rebajen los impuestos de la energía con el fin de abaratar la factura de la luz.

En un discurso ante el pleno de la Eurocámara, Von der Leyen ha denunciado que los elevados precios de la energía continúan siendo uno de los factores que lastran la competitividad de Europa frente a otras potencias como Estados Unidos o China.

La presidenta ha destacado que Bruselas ya está tomando medidas para hacer frente a este problema, como relajar las normas de los fondos estructurales de modo que también puedan invertirse en redes e interconexiones.

"Pero también se requiere acción a nivel de los Estados miembros", ha reclamado la presidenta. El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar en los próximos meses recomendaciones destinadas a reducir la carga fiscal en las facturas energéticas, pero la última palabra la tienen los Gobiernos nacionales.

"Mientras los costes de la energía bajan, los impuestos sobre la energía están volviendo a subir. Miren los impuestos que nuestras industrias pagan por la electricidad: son 15 veces más altos que los impuestos sobre el gas. Esto no puede ser", ha dicho Von der Leyen a los eurodiputados.

La presidenta también ha denunciado que, de media, el 34% de las facturas energéticas de la industria de la UE son impuestos. En el caso de los hogares, este porcentaje se dispara hasta el 42%.

"Así que trabajemos juntos para reducir estos impuestos y permitir que las empresas y los hogares utilicen electricidad producida localmente, en lugar de combustibles importados", ha señalado la alemana.

Bruselas pide además a los Estados miembros que introduzcan un criterio de "fabricado en Europa" para la contratación pública en sectores estratégicos, como el de la energía, para no repetir el error de la industria fotovoltaica.

"A comienzos de este siglo, Europa era líder mundial en energía solar. Pero los competidores chinos, fuertemente subvencionados, empezaron a ofrecer precios más bajos que la incipiente industria europea. Y hoy China controla el 90% del mercado mundial", ha relatado Von der leven.

"La contratación pública en Europa equivale al 14% del PIB europeo. Es un poder financiero masivo, controlado por los gobiernos europeos, y debemos aprovecharlo mejor para crear una demanda estable de productos limpios fabricados en Europa", alega la presidenta.

Crisis en materias primas

Tras las restricciones introducidas por China a las exportaciones de tierras raras, Von der Leyen ha destacado en la Eurocámara que "la crisis en el suministro de materias primas críticas ya no es un riesgo lejano, está a las puertas".

La presidenta ha anunciado que propondrá "de manera decidida y urgente" nuevas medidas para garantizar un suministro rápido y fiable de materias primas críticas y "la seguridad económica de Europa".

"Europa debe tener el control de las tecnologías y la fabricación limpias estratégicas. Porque la tecnología limpia no es solo una herramienta para reducir emisiones, es clave para nuestra competitividad y para la independencia de la Unión Europea. Y realmente debemos luchar por ello", ha insistido.