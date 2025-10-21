Endesa, Iberdrola y Naturgy pedirán la continuidad de la nuclear de Almaraz gracias a la rebaja fiscal de Extremadura

Las claves nuevo Generado con IA Endesa, Iberdrola y Naturgy consideran solicitar una extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, influenciados por la reducción fiscal propuesta por Extremadura. El Consejo de Seguridad Nuclear debe recibir la documentación pertinente antes del 1 de noviembre para evaluar el posible cese del primer reactor de Almaraz. Las eléctricas buscan una prórroga de tres años para Almaraz, con Iberdrola liderando la propuesta, mientras intentan negociar una rebaja de la carga fiscal de las centrales nucleares.

La Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) celebra este martes una reunión en la que Iberdrola, Endesa y Naturgy, en calidad de titulares, abordan finalmente solicitar una modificación del calendario de cierre de la instalación extremeña.

Se prevé, según han confirmado fuentes de las eléctricas a EL ESPAÑOL-Invertia, que, durante el encuentro, se presente una propuesta de prórroga -será Iberdrola quien lo proponga como principal accionista-, que tendrá que ser analizada y debatida entre las tres eléctricas y, será acordada formalmente en asamblea.

Se pida ampliar la vida útil de Almaraz o no, las empresas han de enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes del próximo 1 de noviembre la documentación que ese organismo tendrá que evaluar de cara al cese previsto del primer reactor de la planta.

Ese día expira el plazo que el CSN dio para cumplir con este trámite a las propietarias de Almaraz -Iberdrola, que posee un 52,7%, Endesa (36%) y Naturgy (11,3%)-, siempre en relación con el primer reactor de Almaraz, cuyo permiso de explotación finaliza el 1 de noviembre de 2027.

Desde hace meses, especialmente después del inédito apagón en la España peninsular y Portugal del pasado 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares se ha intensificado.

"El Ministerio para la Transición Ecológica se ha cerrado en banda en tener una reunión con las propietarias, el mensaje es que ahora no toca hablar de nucleares, sino de retribución de redes eléctricas", señalan fuentes cercanas de las eléctricas a este diario.

"El componente ideológico y la presión política por parte de sus socios de Gobierno pesa mucho en una decisión que cada vez tiene más voces críticas dentro del MITECO", añaden.

Primera misiva

Iberdrola y Endesa enviaron en junio al Ministerio para la Transición Ecológica una carta sobre la prolongación del calendario de varias centrales que ese departamento entendió como una mera declaración de intenciones condicionada a un cambio del marco normativo, y no como una petición formal.

Desde el Ejecutivo se alegó que la misiva -que no firmaban ni Naturgy ni EDP, las otras dos propietarias de instalaciones nucleares- tampoco cumplía con sus líneas rojas: que haya seguridad para las personas, garantice la seguridad de suministro y no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

La poca información que ha trascendido en este tiempo apunta a una cierta disposición de las compañías a una miniprórroga de tres años para Almaraz.

De hecho, en una intervención en el foro 'World in Progress' organizado por Prisa, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha insistido este lunes en plantear que se alargue la vida de Almaraz hasta 2030.

Tasa Enresa

Aunque persiste un problema de fondo, y es que, hasta ahora, las eléctricas han reclamado una reducción de la factura fiscal de las centrales, donde engloban impuestos autonómicos o locales y la 'Tasa Enresa'.

Esta tasa, que debe su nombre a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), sirve para sufragar los costes de gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos generados, así como su futuro desmantelamiento y clausura.

En 2019, las empresas propietarias y Enresa acordaron un calendario de cierre en el que se prevé el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en España en el horizonte temporal 2027-2035.

De no producirse cambios, la primera en cerrar será Almaraz I, mientras que la segunda unidad lo hará el 31 de octubre de 2028. Ya en 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II.