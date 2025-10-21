La CNMC prevé aprobar más medidas por la baja demanda o el exceso de renovables para acabar con el riesgo de apagones

Las claves nuevo Generado con IA La CNMC planea implementar nuevas medidas para enfrentar riesgos de apagones en el sistema eléctrico español. Se han aprobado tres medidas para mejorar la flexibilidad y disponibilidad de la generación eléctrica, excluyendo el procedimiento 7.4 solicitado por las renovables. El incremento de restricciones técnicas desde abril podría aumentar costos, pero no necesariamente la factura eléctrica. El Ministerio para la Transición Ecológica apoya las acciones de la CNMC para reforzar el sistema eléctrico y supervisar el cumplimiento de las obligaciones del sector.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está estudiando aprobar más medidas "que permitan al sistema eléctrico español afrontar episodios (en referencia al apagón del pasado 28 de abril) sin riesgo".

Así que, después de haber aprobado "medidas paliativas de rápida implementación", el regulador está empezando "a trabajar en unas adaptaciones adicionales, transitorias o definitivas, de determinados aspectos del diseño del mercado y los servicios de ajuste".

En esta ocasión ha aprobado tres medidas, los procedimiento de operación (P.O.) 3.1, 3.2 o 7,.2, pero se ha quedado fuera el que más demandaban las energías renovables, el 7.4.

Esos tres procedimientos suponen ampliar la flexibilización en incorporar generación eléctrica cuando se requiera, aumentar el uso de las 'restricciones técnicas', que ya se dispararon desde el 28 de abril, y obligar a más centrales de energía a estar disponibles.

Competencia reconoce que "se ha puesto de manifiesto la posibilidad de que las circunstancias actuales de variabilidad de tensiones puedan repetirse en un escenario similar de baja demanda y elevada penetración de renovables".

No subirá la factura

La CNMC señala en su escrito que las nuevas medidas aprobadas, "en concreto, el endurecimiento de las condiciones de prestación de los servicios podría resultar en una reducción de la oferta y, con ella, de la competitividad en los mercados, y/o resultar en un incremento del coste soportado por la demanda".

En el caso de las restricciones técnicas, que ya se han disparado desde el apagón general de abril, podrían incluso endurecerse.

Se estima que entre mayo de 2024 y mayo de 2025, el coste de las restricciones técnicas aumentó un 130%, pasando de 9 euros/MWh a 22 euros/MWh.

Algunas estimaciones apuntan a que el coste adicional asociado al “modo reforzado” que ha pedido REE podría suponer en torno a 1.500 millones de euros extra a repartir entre los consumidores en 2025, según Asena Consulting.

Y según la OCU, los consumidores con tarifas reguladas (PVPC) han pagado ya un sobrecoste estimado en unos 14 euros por usuario desde el apagón, únicamente en concepto de servicios de ajuste por restricciones técnicas.

Por eso, el regulador señala que "el posible incremento del coste de restricciones, conviene aclarar en primer lugar que [...] no implica necesariamente un incremento" y en cualquier caso, esa subida "será pública para los sujetos a través de la información que publica el operador del sistema de forma habitual en su sistema de información y, en particular, en el precio final de la energía".

Las renovables, las más rápidas

Otra de las cuestiones que le preocupan a la CNMC es la imposiblidad de que las grandes centrales eléctricas (las síncronas convencionales), no pueden cumplir con la obligación de aportar energía al sistema en muy breve espacio de tiempo.

"Los criterios propuestos para la medición del cumplimiento del servicio son de difícil o incluso imposible cumplimiento, sobre todo por las centrales síncronas convencionales, porque o bien no disponen de la velocidad de respuesta que presupone la propuesta o bien se requería un proceso de adaptación tecnológica".

A este respecto, la mayoría de las alegaciones presentadas "refieren la imposibilidad de cumplimiento solo bajo ciertas condiciones de rápida variabilidad de tensiones".

Aún así, ya hay 161 instalaciones nuevas que quieren participar en los mecanismos de ajuste, entre tecnologías como ciclos combinados, parques eólicos, fotovoltaicos, centrales de biomasa, hidráulica e híbridas.

Apoyo del Gobierno

El Ministerio para la Transición Ecológica ha salido al paso en apoyo del regular, señalando en un comunicado que "agradece la celeridad con la que el Regulador, en el ejercicio de sus competencias, ha respondido a los requerimientos del Operador del Sistema".

También el propio Ministerio le pidió que se adoptaran las medidas necesarias y supervisara el cumplimiento de las obligaciones de todos los agentes del sistema eléctrico.

En este sentido, "valora positivamente la modificación de varios procedimientos operativos con el objetivo de reforzar el sistema".

igualmente agradece a la CNMC que lance un plan de trabajo para analizar el comportamiento de las instalaciones que actualmente deben prestar el servicio de control de tensión y para agilizar los procesos de habilitación de los sujetos que prestarán dicho servicio, de acuerdo con la revisión del PO 7.4.