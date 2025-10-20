La CNMC da luz verde a las medidas urgentes solicitadas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón

Las claves nuevo Generado con IA La CNMC ha aprobado medidas urgentes propuestas por Red Eléctrica para modificar procedimientos de operación del sistema eléctrico y evitar apagones. Los cambios aprobados tienen vigencia temporal y buscan aumentar las herramientas del operador para mejorar la seguridad del suministro ante posibles variaciones de tensión. Las modificaciones afectan a los procedimientos de operación P.O. 3.1, P.O. 3.2 y P.O. 7.2, y estarán vigentes inicialmente por 30 días, prorrogables hasta 3 meses. La CNMC supervisará continuamente el impacto de estas medidas en el funcionamiento del mercado eléctrico y podría impulsar medidas adicionales si fuese necesario.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) da luz verde para modificar determinados procedimientos de operación del sistema por razones operativas con carácter de urgencia, y de manera temporal, ante el riesgo de nuevos apagones.

Según ha señalado la resolución aprobada la tarde de este lunes, la aprobación urgente de las modificaciones de los procedimientos de operación se debe a "las circunstancias que están sucediendo en los últimos días en el sistema eléctrico".

El operador del sistema, Red Eléctrica (Redeia), alertó hace una semana ante posibles nuevos apagones en España como el que sucedió el pasado 28 de abril.

Estos cambios tendrán una vigencia temporal con el objetivo de incrementar las herramientas del operador del sistema para reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión.

Tras el análisis de los comentarios presentados durante solo cinco días de audiencia pública, la CNMC ha aprobado algunas de las medidas propuestas por el operador del sistema con ciertos ajustes en el texto para limitar su posible impacto.

Esta modificación tendrá implicaciones en los procedimientos de operación: PO 3.1 Proceso de Programación, PO 3.2 Restricciones Técnicas y PO 7.2 Regulación Secundaria.

La CNMC pondrá en marcha un plan de trabajo con los agentes del sector y el operador del sistema para abordar medidas adicionales, si fuesen necesarias, promoviendo un análisis conjunto, con el fin de reforzar la coordinación en el contexto actual del sistema eléctrico.

Sin aprobarse el PO 7.4

De todos los procedimientos presentados para su apruebación, se queda fuera "de manera inmediata" el procedimiento de operación más solicitado, el 7.4, que define las obligaciones técnicas de los generadores, consumidores e instalaciones conectadas a la red en materia de control de tensión y energía reactiva.

"Esta Comisión considera que la modificación del PO7.4 requiere de un análisis más profundo por parte de todos los actores implicados, por lo que no procede su adopción de forma inmediata", dicta la resolución.

En cualquier caso, el resto de medidas serán de aplicación durante un periodo inicial de 30 días prorrogables hasta un máximo de 3 meses.

Esta Comisión supervisará de manera continuada el impacto de las medidas sobre el buen funcionamiento del mercado de electricidad.