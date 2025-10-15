España vuelve a compartir con Venezuela y Rusia el podio mundial de impagos arbitrales: 22 laudos y 1.600 millones

A pesar de los impagos, España pagó su primer laudo arbitral en julio, lo que podría indicar un cambio en su actitud hacia los compromisos internacionales.

España vuelve a situarse por tercer año consecutivo junto a Venezuela y Rusia en el podio de los países con mayor cantidad de laudos arbitrales impagados en su contra. Hablamos del primero por número de laudos pendientes de pago (22) y el tercero por monto adeudado (1.600 millones de dólares).

Así lo recoge el Informe 2025 sobre el Cumplimiento de Laudos Arbitrales Internacionales, con datos hasta octubre, que señala que la mayoría proceden de arbitrajes promovidos por inversores extranjeros tras los recortes retroactivos aplicados al régimen de primas de las energías renovables en la década pasada, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno.

El trabajo del profesor Nikos Lavranos muestra los avances de los acreedores de España en jurisdicciones como EEUU, Australia, Reino Unido o Bélgica, donde se están autorizando embargos de bienes de nuestro país como medida compensatoria para resarcir a los afectados por el impago de los laudos.

Desde 2010, España ha sido demandada más de 50 veces ante tribunales internacionales, convirtiéndose en el país de la Unión Europea con más litigios inversor-Estado. De hecho, sólo Italia (15 casos) y Rumanía (8) se acercan a sus cifras.

El Gobierno español ha sostenido reiteradamente que los laudos son incompatibles con el derecho comunitario y, por tanto, no deben ejecutarse.

No obstante, el informe subraya un hecho "inédito": el pasado mes de julio España pagó por primera vez un laudo arbitral adverso, correspondiente al caso JGC, por un monto cercano a 40 millones de dólares. Este gesto es interpretado por los observadores como una señal de apertura, que podría anticipar un cambio de actitud del país frente a sus obligaciones internacionales.

Aun así, el panorama sigue siendo complejo. España se mantiene entre los tres países del mundo con mayor volumen económico de laudos impagados, y las nuevas reclamaciones continúan en aumento. La más reciente, señalada también en el estudio, es la interpuesta por la australiana Berkeley Energy por un proyecto minero, asciende a casi 1.000 millones de dólares.

El informe advierte que el caso de España y otros países deudores destacados muestra que incluso economías

desarrolladas están dispuestas a demorar o incumplir laudos cuando les resultan inconvenientes Especialmente si encuentran resquicios legales, como la jurisprudencia de la UE, que ha permitido justificar estos retrasos en el cumplimiento de los laudos.

Sin embargo, apunta que la comunidad empresarial observa estas dinámicas con el evidente recelo que genera la falta de cumplimiento. Tal opción erosiona la confianza en los compromisos internacionales y rompe con la idea de que los Estados respetarán el Estado de Derecho más allá de sus fronteras.

Además, según el estudio, esto genera la paradoja de que los mismos países de la UE que han entrado en este tipo de dinámicas: buscan captar más inversión internacional y son las naciones de origen de casi 1 de cada 2 inversores acogidos a procedimientos de arbitraje ISDS.

El ranking

De acuerdo con el ranking, Venezuela y España comparten el deshonroso primer lugar de la lista, con 22 laudos impagados cada uno. Figuran seguidos por Rusia, con 13 laudos sin pagar. Les siguen México (9), Polonia (7), Libia (6), Ecuador (6), Argentina (5) y Ucrania (4).

En términos de monto económico pendiente, Rusia sobresale muy por encima del resto y acumula cerca de 61.700 millones de dólares indemnizaciones no pagadas, una cifra extraordinariamente alta que está principalmente asociada al famoso caso Yukos, que se zanjó con la imposición a Moscú de una compensación de 50.000 millones aún pendiente de pago.

Venezuela ocupa el segundo lugar en lo referido al monto adeudado. Hablamos de unos 17.300 millones de dólares, derivados de múltiples casos relacionados con expropiaciones y nacionalizaciones varias.

Además de España (1.600 millones), destacan también países como Argentina (776,5 millones), Polonia (686,8 millones), Chequia (415 millones) o México (365 millones).