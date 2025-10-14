La CNMC se reúne con Endesa, Iberdrola, Naturgy y REE para abordar la situación del sistema ante el riesgo de otro apagón

La CNMC enfatiza que las medidas resultantes serán excepcionales y temporales, reforzando su compromiso con la transparencia y la participación del sector en la toma de decisiones.

Las fluctuaciones de tensión en el sistema eléctrico han generado preocupación, llevando a la CNMC a iniciar un trámite de información pública para adoptar medidas temporales.

La CNMC se reunió con Iberdrola, Endesa, Naturgy y REE para analizar la seguridad del sistema eléctrico tras alertas de posibles apagones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha reunido este martes con los principales agentes del sector eléctrico español -Iberdrola, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica de España (REE)- para analizar la situación del sistema eléctrico ante las recientes variaciones de tensión comunicadas por el operador del sistema.

Un aviso comunicado por REE en el que alertaba del impacto de estas sobretensiones en la seguridad del suministro, encendiendo las alarmas por la posibilidad de un nuevo apagón.

En los encuentros, presididos por Cani Fernández, junto al vicepresidente Ángel García Castillejo, la directora de Energía Rocío Prieto, el secretario del Consejo Miguel Bordiu y la vicesecretaria María Ángeles Rodríguez, participaron también el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y las asociaciones sectoriales UNEF y APPA Renovables.

Según Competencia, las reuniones permitieron escuchar de primera mano las observaciones y propuestas de las compañías y asociaciones en relación con la seguridad del suministro y la estabilidad del sistema eléctrico, tras las fluctuaciones de tensión registradas en las últimas semanas.

El pasado miércoles, la CNMC, tras recibir una propuesta de REE y ante el posible impacto en la estabilidad del sistema, abrió por urgencia el trámite de información pública de la “Propuesta de resolución por la que se modifican temporalmente varios procedimientos de operación eléctricos para introducir medidas urgentes de estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español”.

El organismo ha insistido en que las medidas que se adopten serán excepcionales y temporales. Una vez concluido el trámite de audiencia, la CNMC valorará las aportaciones recibidas y, en su caso, aprobará la modificación, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La CNMC continuará supervisando el sistema eléctrico y el impacto de las medidas, en el marco de sus funciones de control y vigilancia. Con estos encuentros, refuerza su compromiso con la transparencia, el diálogo institucional y la participación del sector en la toma de decisiones regulatorias que afectan a la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.