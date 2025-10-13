Iberdrola prepara una demanda judicial contra la presidenta de REE, Beatriz Corredor, por reprochar su papel en el apagón

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola emprenderá acciones legales contra Beatriz Corredor, presidenta de REE, por atribuir el apagón masivo del 28 de abril a incumplimientos de grupos convencionales. La eléctrica considera que las insinuaciones de Corredor son un ataque a su honor, según fuentes jurídicas y el diario El Mundo. El 11 de septiembre, Corredor defendió la actuación de Red Eléctrica en el Senado e insistió en el incumplimiento de grupos convencionales durante el apagón. Iberdrola presentó un escrito al Tribunal Supremo para solicitar información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis del apagón creado por el Gobierno.

Iberdrola emprenderá acciones legales contra la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, después de que esta atribuyera al incumplimiento de grupos convencionales la responsabilidad del apagón masivo del pasado 28 de abril, aunque no mencionó a ninguna compañía en concreto.



Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas y ha adelantado este lunes el diario El Mundo, la eléctrica sostiene que dicha insinuación es un ataque a su honor.



El pasado 11 de septiembre, durante su comparecencia en el Senado, Corredor defendió la actuación de Red Eléctrica como operador del sistema e insistió en el incumplimiento de los grupos convencionales en el incidente.

"La causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión en cuanto a la absorción de reactiva", dijo la presidenta de REE, en referencia a las centrales de generación eléctrica en manos de empresas privadas.



El pasado 30 de mayo, Iberdrola presentó un escrito al Tribunal Supremo para solicitar información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis creado por el Gobierno para investigar el apagón.



La empresa busca conocer si existe cobertura jurídica para este comité que creó el Gobierno, que tenía como objetivo analizar las causas del apagón, para lo cual solicitó información a las empresas y envió técnicos a sus instalaciones.