Acciona Energía pide a sus bonistas autorización para cambiar la sociedad que da garantía a sus emisiones

A pesar de estas maniobras, las acciones de Acciona Energía han aumentado un 61% en los últimos seis meses, destacando su fuerte rendimiento en el mercado.

La empresa está considerando cinco opciones para el futuro de su filial energética, incluyendo una posible exclusión de bolsa, fusión con la matriz o un 'spin-off'.

Acciona Energía busca autorización de sus bonistas para modificar la sociedad garante de sus emisiones, una medida técnica que podría reorganizar sus activos y simplificar su estructura.

Acciona Energía ha solicitado a los tenedores de los bonos una autorización (“Consent Solicitation”) para introducir una modificación de carácter técnico que le habilite, eventualmente, a sustituir el garante de dichas emisiones por otra sociedad de su grupo.

Así lo ha comunicado a la CNMV (Comisión Nacional de los Mercados y Valores) como copia del anuncio de dicha solicitud, publicado en Euronext, el primer mercado integrado europeo de negociación de acciones, bonos y derivados.

"Que una empresa solicite a los tenedores de bonos este tipo de autorizaciones para modificar el contrato significa que busca permiso legal para poder realizar, en el futuro, ese cambio en la estructura de la garantía de la deuda bajo ciertas condiciones técnicas y corporativas", señalan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL-Invertia.

"La empresa puede estar reorganizando sus activos, simplificando su estructura societaria o transfiriendo negocios y activos al nuevo garante propuesto, normalmente una filial de su exclusiva propiedad y radicada en el mismo país", puntualizan.

La matriz, Acciona, posee ahora más del 90% de las acciones de una compañía que cuenta con una capacidad renovable instalada de más de 15 GW a cierre del primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento de 1,2 GW netos en el último año.

Cinco planes futuros

Desde hace ya más de medio año, el Grupo Acciona está valorando hasta cinco opciones respecto al futuro de la cotización de esa filial energética, que pasan por excluirla de bolsa, fusionarse con la matriz, encontrar un socio, continuar como ahora o un 'spin-off'.

Sin embargo, según han señalado fuentes conocedoras de la compañía a este diario, "todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto".

Actualmente, la matriz (Grupo Acciona) sigue teniendo en su balance todos los activos y actividad de Acciona Energía, pero para conseguir la autorización de los bonistas en el caso de sustituir esas emisiones por otras del grupo, necesitaría convocarles para una asamblea.

La medida requiere el consentimiento explícito de los bonistas porque puede afectar las condiciones originales del contrato de emisión, en particular los términos de la garantía que respalda los pagos del bono, según la información general de la CNMV.

"Generalmente se exige que la totalidad o la mayor parte de los activos y operaciones sean transferidos al garante sustituto para mantener la solvencia y respaldo original del bono, intentando así que la naturaleza crediticia de la garantía no se vea alterada de manera sustancial para los bonistas", añaden las fuentes jurídicas.

La modificación es presentada como “técnica” porque, en teoría, promete mantener intacto el respaldo económico del bono (misma actividad, mismos activos), aunque con una sociedad distinta como garante directo.

Esta autorización suele ir acompañada de salvaguardas en las condiciones del canje, como la obligación de que el nuevo garante sea una filial 100% propiedad del inicial y que sea española.

En cualquier caso, el cambio requiere análisis detallado sobre la equivalencia real de garantías y estructuras, y puede condicionar el precio, la calificación crediticia o incluso la liquidez del bono en el mercado.

Subida del 61% en bolsa

Las acciones de Acciona Energía también han tenido una evolución meteórica en los últimos seis meses. Desde el 8 de abril hasta el cierre de mercado de este miércoles 8 de octubre su valor en mercado ha subido un 61%, desde los 15,31 euros/acción hasta los 24,66 euros. Contrasta con su evolución en 2024 donde su cotización cayó un 26%.

Según Bank of America (BofA), "su reciente rendimiento superior se debe más a los flujos, ya que la compañía está ejecutando swaps de acciones y cubriendo posiciones cortas".

En su opinión, "persiste el riesgo de adquisición total (la dirección mantiene todas las opciones abiertas). Sin embargo, creemos que es más probable que la familia controladora mantenga una visión a largo plazo y que el vehículo cotice en bolsa, especialmente dado su reciente rendimiento superior".

Por su parte, para Paula Esteban, analista de mercados, "Acciona Energía se vuelve determinante en el mercado de Asia-Pacífico. La compañía ha anunciado que tomará el control total de su cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam, tres mercados clave en el continente asiático".

Del mismo modo, "su proyecto Macintyre en Queensland, Australia finalizó su construcción en marzo de este año y ya genera beneficios para la compañía", por lo que valora positivamente la buena evolución de la compañía, concluye.