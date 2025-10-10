El Gobierno excluye de su plan eléctrico hasta 2030 nuevas viviendas en Madrid, hidrógeno e interconexiones con Francia

Proyectos estratégicos, como interconexiones en los Pirineos y la red de hidrógeno, se posponen por sobrecostes y oposición política.

El esperado plan del Gobierno para la red eléctrica española a 2030 por fin ha entrado en audiencia pública.

Concebido como una hoja de ruta que abrirá el paso a nuevas industrias, centros de datos, mejoras en la red y grandes conexiones internacionales, el documento ha supuesto un alivio para algunas comunidades autónomas y proyectos que lo reclamaban.

Sin embargo, también ha desatado críticas al posponer varios de los deberes estratégicos más importantes para la próxima década.

España no contempla, en el nuevo horizonte, avanzar en proyectos de suministro eléctrico vinculados a planes clave de vivienda en Madrid, en interconexiones con Francia a través del eje central de los Pirineos, ni en la alimentación de las futuras infraestructuras de hidrógeno.

Son iniciativas que el plan identifica como necesarias “tras el horizonte 2030”, quedando fuera del reparto actual de inversiones.

Entre ellas figuran los nuevos apoyos a la red de distribución eléctrica diseñados para acompañar "el crecimiento asociado al desarrollo de vivienda en la zona sudeste de Madrid (Los Cerros, Berrocales y Valdecarros), sudoeste de Madrid (Retamar y Villaviciosa) y este de Madrid (Espinillos)".

Hablamos de planes críticos para la ciudad: Berrocales proyecta 22.285 viviendas hasta 2034, la mitad protegidas; Los Cerros contempla 14.276; Valdecarros, más de 50.000; Retamar y Villaviciosa, 3.503; y Espinillos, aunque menos avanzado, también integra los planes de urbanización del sureste madrileño.

Por este motivo, su exclusión del plan de redes ya ha encendido las alarmas en la Comunidad de Madrid. Este jueves, tras conocerse el borrador, Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente e Interior, subrayó la urgencia de que la planificación de la red contemple el suministro para estos nuevos desarrollos urbanos.

"Si no aparecen, se van a paralizar y se va a comprometer todo el plan que tenemos para poder resolver el problema tan importante de la vivienda", ha alertado el consejero.

Interconexiones de los Pirineos

Otro punto crítico de la infraestructura eléctrica española que se pospone para después de 2030 son las interconexiones con Francia por los Pirineos: Aragón-Pirineos Atlánticos y Navarra-Landes.

Aunque su exclusión se ajusta a lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, se trata de proyectos estratégicos para que España deje de ser una isla energética, cumpla los objetivos europeos a 2030 y esté mejor protegida frente a apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril.

No obstante, ambos proyectos son muy polémicos, afectados por la oposición francesa, reacia a levantar estas líneas estratégicas, y por los sobrecostes acumulados año tras año, que han dificultado su avance.

Sí se mantiene dentro de la planificación la Interconexión España-Francia por el Golfo de Vizcaya, ya en construcción y recogida en el plan anterior, con una inversión de 1.482,9 millones de euros.

Este proyecto permitirá elevar la capacidad de interconexión con Francia desde los 2.800 MW actuales hasta los 5.000 MW, lo que supone elevar la capacidad de interconexión del 3% actual al 5%, todavía muy por debajo de los objetivos de Bruselas: un 10% en 2020 y 15% en 2030.

Cuando estén operativas también Navarra-Landes y Aragón-Pirineos Atlánticos, junto al Golfo de Vizcaya, la capacidad total se incrementaría hasta 8.000 MW, acercándose al 15% de interconexión que debería estar para 2030.

El hidrógeno

El plan del Gobierno también deja para después de 2030 los refuerzos eléctricos de las infraestructuras estratégicas de la futura red de hidrógeno, incluidas zonas clave como Zamora, La Rioja, Tarragona, Barcelona y Cantabria.

Una decisión que contrasta con la ambición de la red troncal, que aspira a tener operativos sus primeros grandes ejes (cerca de 2.600 kilómetros) para 2030, siguiendo la hoja de ruta nacional impulsada por Enagás, con el respaldo del Gobierno y la Comisión Europea.

En concreto, los primeros ejes los conforma una estructura norte-sur (que conecta Gijón y Bilbao con Puertollano y Huelva) y el eje este-oeste (que une Barcelona y Tarragona con Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía).

En plan de Enagás también incluye tener operativas para 2030 las conexiones hacia Portugal (que enlazarán con la futura interconexión en la frontera oeste) y el corredor mediterráneo (que discurre entre Cartagena, Valencia y Barcelona).

Aunque los trámites de la red de hidrógeno avanzan según lo previsto, el último año ha traído señales de alarma: varios proyectos se han cancelado y los expertos ya advierten que la implantación del hidrógeno se retrasará más allá de lo previsto.

A pesar de que España está llamada a ser uno de los grandes focos de inversión en hidrógeno, los expertos ya advierten que la llegada de la tecnología podría retrasarse respecto a lo previsto y no llegará al final de esta década.

El respaldo de las ayudas europeas sigue siendo crucial, pero los elevados costes del hidrógeno verde suponen un obstáculo real para la viabilidad de muchos proyectos.

Incluso el Tribunal de Cuentas Europeo ha cuestionado las expectativas generadas en torno al hidrógeno en Europa, alertando en un informe publicado en julio que es muy probable que la Unión Europea no alcance los objetivos planteados por ser "poco realistas", a pesar de los 18.800 millones de euros de financiación asignados a este sector.

Otras infraestructuras

Adicionalmente, el Ministerio de Transición Ecológica también ve necesario, pero para después de 2030, un mallado entre Badajoz y Córdoba, destinado a reforzar el suministro en los Valles de Los Pedroches y Guadiato.

También pospone el refuerzo de la zona de Olván, pensado para atender posibles nuevos consumos y mejorar las capacidades de almacenamiento, además de aliviar las restricciones de evacuación en el Pirineo.

En esta lista también se incluye una nueva conexión submarina entre las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, que integre el sistema eléctrico de Lanzarote-Fuerteventura con el sistema eléctrico de Gran Canaria.