El sector energético clama contra Red Eléctrica por sembrar dudas sobre el sistema tras alertar de un nuevo apagón

La CNMC está tomando medidas urgentes para estabilizar la tensión eléctrica, pero se prevé que el coste del sistema eléctrico aumente significativamente debido a los cambios requeridos.

El sector energético critica a Red Eléctrica por su falta de control y transparencia, señalando que el sistema carece de visibilidad sobre las instalaciones de autoconsumo, lo que contribuye a las oscilaciones de la red.

Red Eléctrica ha alertado a la CNMC sobre la posibilidad de un nuevo apagón en España, similar al ocurrido el 28 de abril, debido a variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular.

Red Eléctrica, el operador del sistema, ha abierto la caja de los vientos al alertar a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) -y hacerlo público- de que España podría sufrir un nuevo apagón como el que se produjo el pasado 28 de abril.

"El mix eléctrico de hoy es prácticamente el mismo que el del 28 de abril pasado, cuando se produjo el cero energético, o el de febrero, así que Red Eléctrica tendría que explicar qué está pasando y por qué", señalan fuentes del sector energético a EL ESPAÑOL-Invertia.

"El escrito a la CNMC es un reconocimiento de culpa total de que el 'mejor operador del mundo que lo hace todo perfecto' tiene la red fuera de control. Pero no en las últimas semanas, sino en los últimos años", apuntan otras fuentes.

Según los 'antecedentes de hecho' que motivan al regulador a lanzar con carácter de urgencia la tramitación de medidas para estabilizar la tensión en el sistema eléctrico, REE alerta que "en las últimas dos semanas ha habido variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular, que pueden tener impacto en la seguridad del suministro".

Y apunta a tres variables: la generación renovable, el tiempo de respuesta de la generación síncrona (encargada de controlar la tensión) y el autoconsumo.

"También habría que recordar que seguimos sin tener mucha demanda. El sistema hace aguas por todos lados y nos enteramos ahora", apuntan desde una comercializadora independiente.

"Hay problemas muy serios de control de tensión en Andalucía y Extremadura, y se necesitan mucho más compensadores síncronos cerca de la generación solar. Y no se puede permitir que se conecten en modo árbol de navidad".

La culpa ¿del autoconsumo?

“Igual que se ha producido un incremento muy fuerte de las instalaciones de gran tamaño conectadas al sistema, se ha producido también un fuerte crecimiento de las instalaciones de pequeña potencia conectadas en tensiones bajas, buena parte de ellas asociadas al autoconsumo", dice REE.

"El operador del sistema no tiene observabilidad de estas instalaciones, por lo que no puede anticipar su comportamiento", añade el texto publicado por la CNMC.

Una afirmación que corrobora lo que apuntaba el informe de Entso-e (Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad) presentado la pasada semana. Decía que la desconexión de autoconsumos de menos de 1 MW era una de las causas de la falta de control de las oscilaciones de la red eléctrica.

El sector energético se indigna ante esta observación. "Que no se pueden tener 8 GW de autoconsumo sin visibilidad lo llevan diciendo los expertos desde hace mucho tiempo. Red Eléctrica tiene que tomar control de los tramos de red en los que hay cientos de megavatios conectados y sin visibilidad ni control".

"Esto es una confirmación de que los procedimientos son para la nueva situación de la red. El de tensión es del año 2000, empezaron a revisarlo en 2020, los aprobaron en 2025, y lo vuelven a modificar ahora", añaden los expertos consultados por este diario.

"Lo positivo es que la CNMC no va a tardar 5 años en aprobar la revisión de los procedimientos de operación", ironizan.

Detrás de la alerta: más coste

Con los nuevos cambios que se harán más pronto que tarde habrá que prepararse, porque el modo reforzado de REE va a ser mayor y, por tanto, el coste del sistema eléctrico va a subir más de lo esperado.

Si se había calculado un extra de 4.000 millones de euros desde el apagón del 28 de abril, podría doblarse en los meses que quedan para finalizar 2025", añaden.

De hecho, así lo dice la CNMC: "Las medidas solicitadas podrían tener un impacto significativo sobre los servicios de balance, restricciones y control de tensión así como en la negociación de las instalaciones de producción en todos los mercados".

En definitiva, estos cambios darán como resultado "un incremento del coste soportado por la demanda”.

"En otras palabras, con esta alerta Red Eléctrica se está cubriendo procesalmente de las demandas que se esperan por el 28 de abril y también económicamente", concluyen las mismas fuentes.