Moeve, pionera en el suministro de diésel renovable dentro de un aeropuerto español, en El Prat de Barcelona

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, en la presentación de la marca Moeve. Moeve

Moeve ha comenzado a suministrar diésel 100% renovable (HVO) en la estación de servicio que gestiona en el lado aire del Aeropuerto del Prat (Barcelona).

Abastece a todos los vehículos terrestres que operan en la instalación, convirtiéndose así en la primera en España dentro de un recinto aeroportuario, informó la compañía.

En concreto, se trata de la estación que surte a toda la flota de vehículos terrestres que operan en este recinto, por lo que, a partir de ahora todas las operaciones terrestres de las aerolíneas y empresas de 'handling' que trabajan en el aeropuerto de Barcelona van a poder descarbonizar su actividad.

El vicepresidente ejecutivo de Mobility de Moeve, Pierre-Yves Sachet, destacó que con el suministro de HVO en el Aeropuerto de El Prat la compañía comienza el abastecimiento de este biocombustible de segunda generación (2G) en instalaciones aeroportuarias.

Es "un paso más dentro de su firme compromiso con la sostenibilidad del sector aéreo, al que ya suministra SAF en los principales aeropuertos españoles".

El HVO logra reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2 durante todo su ciclo de vida -desde la producción hasta su uso-, en comparación con los combustibles tradicionales.

Además, su composición química es análoga a los combustibles fósiles, por lo que su utilización puede ser inmediata, ya que no es necesario realizar modificaciones en los motores ni en las infraestructuras de almacenamiento y distribución.

Moeve produce este HVO a partir de aceites usados de cocina en su parque energético La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva), fomentando así la economía circular.

Asimismo, con el objetivo de garantizar el suministro a sus clientes del transporte terrestre, marítimo y aéreo, la compañía está construyendo junto a Bio-Oils el mayor complejo de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa, que anualmente tendrá una capacidad de producción de un millón de toneladas de HVO y SAF.

El objetivo de la compañía es convertirse en esta década en un referente de la transición energética y liderar en España y Portugal la producción de combustibles renovables, con una capacidad de producción anual de 2,5 millones de toneladas.