El Gobierno publica el Plan de la red de transporte eléctrica para audiencia, tras una semana con "problemas informáticos"

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, presentando las líneas generales de la Planificación Eléctrica 2030 Invertia

El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado la fase de audiencia pública de la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que puede consultarse aquí.

La Propuesta, que prevé una inversión de unos 13.600 millones de euros hasta el final de la década, se orienta a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales.

Es la segunda vez que una Propuesta de planificación se somete a un procedimiento de audiencia pública, consolidando la práctica inaugurada por la vigente Planificación con horizonte 2026.

Como destacó la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación de las líneas generales de la Propuesta, se ha producido un cambio de paradigma energético en España.

Si las planificaciones anteriores se orientaban a incorporar más energía renovable en el sistema eléctrico, ahora se prioriza atender las necesidades de los proyectos que quieren materializarse para consumir la energía.

El Gobierno, en su comunicado, recuerda que si en la vigente Planificación se consideran 2 GW de demanda, en la Propuesta se plantea atender a más de 27 GW.

La Propuesta se ha diseñado sobre las aportaciones de los distintos agentes y de las comunidades autónomas, después de una ronda de reuniones durante el pasado mes de septiembre, para elaborar un escenario de incorporación de nuevas demandas de generación y consumo.

El Gobierno ha identificado zonas de especial interés y aplicando el principio rector de considerar los proyectos firmes y maduros en el horizonte temporal abarcado.

Como resultado, la Propuesta plantea un escenario consistente con el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima).

Con relación a las peticiones de acceso para demanda, se prevé un consumo de 375 TWh para el final de la década, con una punta de 61,4 GW, un 60% superior a la punta de 2024.

Con relación al nuevo parque generador, se estima la integración de 159 GW de renovables, así como disponer de más de 22 GW de almacenamiento, considerando las ubicaciones más beneficiosas para el conjunto del sistema y la disponibilidad de recursos.

Así, sobre una inversión prevista de 13.600 millones, un 65% se plantea para tres partidas principales: reforzar las redes para absorber nuevos flujos derivados de la mayor electrificación y la integración de renovables, aumentar la cohesión territorial con nuevos enlaces entre sistemas, y actuaciones para dar apoyo a la red de distribución y conectar nuevos consumos en la red de transporte.

Los interesados pueden presentar alegaciones y comentarios a la Propuesta de Planificación, así como a su Evaluación Ambiental Estratégica, hasta el 16 de noviembre, mediante el formulario al que puede accederse aquí.