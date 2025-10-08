REE pide a la CNMC cambios urgentes en la operación del sistema ante el riesgo de un nuevo apagón

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos. EP

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido someter a audiencia pública la propuesta remitida por Red Eléctrica de España (REE) de modificar determinados procedimientos de operación del sistema por razones operativas, según informó el organismo a través de un comunicado.

Estos cambios se implementarían de forma temporal con el objetivo de reforzar las herramientas del operador del sistema para fortalecer la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión.

En concreto, la propuesta de cambios tendría implicaciones en los procedimientos de operación relativos al proceso de programación, a las restricciones técnicas, a la regulación secundaria y al control de tensión.

La urgencia de este proceso está provocada por la información que ha recibido el regulador del operador del sistema:

"Con fecha 7 de octubre de 2025 ha tenido entrada en la CNMC un escrito del operador del sistema mediante el cual solicita a esta Comisión la introducción de modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctrico".

"El operador del sistema pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos".

La audiencia pública estará disponible hasta el próximo 15 de octubre y se abre con el fin de recabar la opinión de los sujetos para valorar adecuadamente su impacto.

Las renovables, las causantes

Según el texto de la CNMC, Red Eléctrica vuelve a señalar a la generación renovable como causante de las tensiones.

"El operador relaciona estas variaciones con cambios bruscos de programa, en particular, de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión".

Así que "de acuerdo con la información facilitada a la CNMC por el operador del sistema, las variaciones rápidas de tensión registradas en estas dos últimas semanas".

"Aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico".

Límites establecidos

El Operador del Sistema ha informado al Ministerio y a la CNMC de recientes variaciones de la tensión, si bien dentro de los límites establecidos, aun con un elevado número de grupos convencionales conectados, señalan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Consecuentemente, el Ministerio ha pedido al Operador que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema.

Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo Procedimiento Operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión.