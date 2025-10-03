Ghenova reorganiza el organigrama de su vertical de energía para potenciar su crecimiento en este segmento

Ghenova ha reunido en Sevilla a su equipo de Energía, Agua, Industria e Infraestructuras de todos sus centros nacionales, con el objetivo de alinear sus equipos entorno a la estrategia de crecimiento de la compañía, que afrontan con novedades en lo referido a organigrama, incorporaciones y estrategias.

El encuentro, que se replicará en próximas fechas en sus filiales de Brasil y Colombia, ha servido para exponer la etapa que encara la vertical de energía del grupo, que se vislumbra de crecimiento.

La compañía pretende centrar sus capacidades en áreas estratégicas como la transición energética, la valorización energética, la gestión del agua, la generación térmica, y los proyectos híbridos que combinan tecnologías convencionales y renovables.

Un camino que encaran con un equipo comandado por Lourdes García Sanz, ingeniera industrial por la Universidad de Sevilla con más de 30 años de experiencia adquiridos en empresas como Ghenova, Abengoa y Lantania.

García ha explicado que Ghenova Energy & Water busca alinear "talento, capacidades tecnológicas y experiencia multisectorial para responder a los retos del mercado con una visión innovadora”.

La vertical estructura su actividad en cuatro líneas: energía, industria, agua e infraestructura. En el sector energético, aborda proyectos de valorización energética de residuos, biomasa, biogás, biocombustibles, hidrógeno y derivados y centrales hidráulicas, así como ciclos combinados, cogeneraciones y redes eléctricas.

Además, cuenta con una trayectoria sólida en colaboración con algunos de los EPCistas líderes a nivel mundial, “lo que permite a la compañía hablar el mismo lenguaje que los grandes actores del sector” ha destacado la directora de la vertical.

Por su parte, el CEO del Ghenova Group, Francisco Cuervas, ha destacado que “estamos cumpliendo rigurosamente nuestro plan estratégico, que nos llevará a superar los 100 millones en 2027". Se espera que la vertical de energía tenga en los próximos años "un papel clave en este crecimiento", ha enfatizado.