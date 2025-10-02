El sector eólico reclama agilidad administrativa y un marco regulatorio estable para dar certidumbre a las inversiones

Con un 23% de cobertura de la demanda, la eólica es la primera tecnología desde 2021 y consolida su papel para garantizar un sistema energético competitivo, sostenible y con ADN europeo.

Con más de 40.000 empleos directos e indirectos en España y una cadena de suministro plenamente consolidada, la eólica es un pilar de la competitividad nacional.

“Preservar esta cadena de valor es hoy más necesario que nunca en un contexto geopolítico en el que Europa debe reforzar su autonomía estratégica” ha destacado Rocío Sicre, presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

“Nos enfrentamos a desafíos globales que no podemos ignorar: la creciente presión de la industria china que compite con costes bajos, o la guerra global de aranceles entre mercados estratégicos como Estados Unidos, entre otros", ha remarcado.

"Estos factores ponen a prueba la resiliencia de nuestro tejido industrial, donde la operación de parques eólicos también tiene aquí un papel decisivo para seguir manteniendo activa esta cadena de valor, generar nuevas oportunidades y defender un modelo industrial fuerte, competitivo y sostenible".

España avanza hacia un sistema eléctrico renovable y alineado con los compromisos europeos de neutralidad climática para 2050.

Y por eso pide que se acelere "la electrificación de la demanda y avanzar en un mix de generación equilibrado para todas las tecnologías, en condiciones financieras y técnicas sostenibles”, ha indicado Sicre.

También ha añadido que el desarrollo de los nuevos proyectos eólicos se enfrenta a plazos de tramitación excesivamente largos que comprometen el cumplimiento de los objetivos de crecimiento.

Para revertir esto, "necesitamos mecanismos ágiles, transparentes y coherentes entre administraciones que permitan reducir los tiempos y dar seguridad a las inversiones".

"No vamos a dejar de insistir en la necesidad de disponer de un marco regulatorio estable con interpretaciones jurídicas únicas y coherentes, que ofrezca certidumbre a las inversiones, así como la necesidad de trasponer el concepto de Interés Público Superior aplicado a los proyectos eólicos”, ha subrayado la presidenta de AEE.

Entre los retos que el sector eólico tiene para el crecimiento de la generación eólica en nuestro país, Sicre ha destacado 10 prioridades que marcan una hoja de ruta para los próximos años.

Entre ellos incluye una necesaria aceleración de la electrificación de la demanda y avanzar hacia un mix de generación equilibrado y con las condiciones técnicas y financieras sostenibles.

También incrementar el ritmo de la tramitación de los nuevos parques eólicos; impulsar la repotenciación de los parques más antiguos; conseguir un despliegue del almacenamiento eficiente como herramienta necesaria para la operación del sistema y más seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

Por otro lado, hay que evitar que proyectos eólicos se puedan parar en estados avanzados de tramitación; concienciación social y territorial, impulsar la eólica marina en nuestras costas; defensa de la cadena de valor europea; y desarrollar un marco regulatorio sobre la biodiversidad, que sea razonable con la coexistencia de la eólica y su entorno.