Naturgy suma 90 peticiones para inyectar gas verde en su red equivalente al consumo de un millón de hogares

Nedgia, la distribuidora de gas del grupo Naturgy, suma ya una cartera de 90 proyectos que han solicitado conectarse en el corto y medio plazo a su infraestructura para poder inyectar gas verde (biometano) en su red por un volumen equivalente al consumo de un millón de hogares.

El biometano, obtenido a partir de residuos orgánicos, es 100% renovable e intercambiable con el gas natural convencional, por lo que, según Naturgy, este gas verde no solo "contribuye a la lucha contra el cambio climático", sino que también "impulsa la economía circular, la creación de empleo local y la valorización de recursos en el entorno rural", por lo que es "clave" para avanzar en una transición energética eficiente y efectiva.

La cartera de proyectos de Nedgia suma una capacidad de inyección de gas verde de 5.025 GWh/año, que multiplicará por trece su capacidad actual de 371 GWh/año proveniente de un total de 13 plantas en operación que ya están conectadas.

Este año, la compañía ha conectado a su red un total de 5 instalaciones en regiones como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra.

Las 90 solicitudes de conexión se reparten por 9 comunidades autónomas, siendo Cataluña y Castilla y León las líderes en número de solicitudes con un total de 22 contratos de inyección firmados, seguidos de Castilla-La Mancha (15) y Andalucía (11).

El CEO de Nedgia, Raúl Suárez, explica que las redes de gas son "imprescindibles" para el suministro energético de España y el desarrollo del gas verde y "su aplicación en el impulso de la transición energética", subrayando que la conexión de nuevas plantas de biometano a esta infraestructura "es una gran noticia para el consumidor", a quien brinda "una oportunidad eficiente y efectiva para descarbonizar su demanda sin tener que hacer nada, ya que el gas verde es compatible con sus calderas".

La infraestructura gasista existente es 100% compatible con la inyección de biometano y, al menos, con un 20% de blending de hidrógeno verde, permitiendo una descarbonización social y una transición económicamente sostenible, "eficiente y segura".