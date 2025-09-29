La francesa TotalEnergies vende el 50% de su cartera de activos solares, 1,4 GW, en América del Norte al fondo inversor KKR

La energética francesa TotalEnergies ha alcanzado un acuerdo con el fondo inversor KKR para venderle el 50% de su cartera de activos solares de 1,4 GW en América del Norte en una operación valorada por 1.250 millones de dólares (1.066 millones de euros).

Según la nota de prensa, la transacción y la refinanciación bancaria brindarán a la compañía gala 950 millones de dólares (810,3 millones de euros) netos. TotalEnergies mantendrá una participación del 50% en los activos y seguirá explotándolos tras el cierre de la venta.

La operación abarca seis infraestructuras solares a escala industrial con una capacidad combinada de 1,3 GW y 41 activos de generación distribuida que suman un total de 140 MW situados, principalmente, en Estados Unidos.

La producción eléctrica se ha vendido a terceros o será comercializada por TotalEnergies.

"En línea con nuestra estrategia, esta transacción libera valor de los activos recién puestos en servicio y refuerza aún más la rentabilidad de nuestro negocio de energía integrada", ha explicado el presidente de la división de gas, renovables y electricidad de TotalEnergies, Stéphane Michel.

"TotalEnergies es líder mundial en el sector de las energías renovables, y estamos encantados de crear esta empresa conjunta con el equipo de TotalEnergies para apoyar su negocio de energías renovables", ha indicado, por su parte, el director gerente de KKR, Cecilio Velasco.