Ezentis firma un contrato de financiación por 600.000 euros con Eléctrica Nuriel, controlada por José Elías

El Grupo Ezentis ha suscrito una operación vinculada con Eléctrica Nuriel, sociedad controlada por el empresario José Elías, presidente de Audax Renovables.

Han firmado un contrato de financiación por un importe total de 600.000 euros y vencimiento el 31 de diciembre de este año, según ha informado el grupo de telecomunicaciones y energía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El empresario José Elías, primer accionista de Ezentis, cuenta con una participación significativa en la compañía, que asciende al 24,246% a través de Eléctrica Nuriel, tal y como se desprende de los registros del supervisor bursátil, consultados por Europa Press.

El contrato de financiación prevé que los fondos se destinen a atender los planes de crecimiento inorgánico de Ezentis que se están llevando a cabo, evidenciando así la confianza del accionista en el grupo.

Asimismo, las partes han acordado que el crédito derivado del contrato de financiación podrá ser capitalizado mediante aumento de capital por compensación de créditos si así lo solicita cualquiera de las partes.

Con todo, la financiación proporcionada por Eléctrica Nuriel a Grupo Ezentis ascenderá a 600.000 euros y se estructurará a través de un préstamo convertible no garantizado.

EDA Instalaciones y Energía

También Ezentis ha incrementado su participación en la firma catalana EDA Instalaciones y Energía hasta el 60% tras adquirir un 5% adicional por alrededor de 900.000 euros, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Con esta operación, Ezentis eleva su participación en EDA hasta el 60%, reforzando su posición en el negocio de instalaciones integrales y mantenimiento, una de sus tres áreas estratégicas junto con redes de comunicaciones y soluciones tecnológicas", ha resaltado la compañía en un comunicado.

La mitad de los 900.000 euros se ha abonado en efectivo y el otro 50% se ha pagado a través de acciones de Ezentis, las cuales se emitirán a través de un aumento de capital en la junta general de accionistas prevista para el último trimestre del ejercicio.

"El valor de las acciones se fijará según la media aritmética de la cotización de Ezentis durante los 60 días previos a la firma", ha detallado Ezentis.

Cabe recordar que Ezentis se hizo con el 55% de EDA a finales del pasado marzo a cambio de 8 millones de euros, una operación en la que también se suscribió un acuerdo a través del cual la compañía elevará su peso en la firma catalana hasta el 75% mediante compras adicionales, a razón de un 5% cada año.

En cuanto a la primera parte de la operación, es decir, a los 8 millones de euros para comprar el 55% de EDA, Ezentis pagó 4 millones de euros en efectivo y para el abono de la otra mitad se acordó la entrega de acciones de Ezentis a EDA a través de una ampliación de capital.

De hecho, el pasado julio EDA afloró una participación del 6,4% en Ezentis ligada a esta operación.

Por un lado, EMA Holding Accionarial, cuyo socio único es el consejero delegado de EDA Instalaciones y Energía, Eloy Álvarez Martínez, afloró una participación del 3,2% en Ezentis.

A ello se suma que el administrador solidario de EDA Instalaciones y Energía, Antonio Arias Pérez, afloró una participación idéntica a la de Eloy Álvarez Martínez en Ezentis, de modo que la posición conjunta hasta el momento asciende al 6,4%.

