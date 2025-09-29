El Banco del Hidrógeno de la UE lanza subastas para la industria autóctona pero subvenciona la importación de terceros países

Cuenta atrás del calendario de la tercera subasta de producción de hidrógeno renovable. Los proyectos pujarán por 1.100 millones de euros procedentes de los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que se repartirán ahora en tres temas específicos.

Una parte, 400 millones de euros para RFNBO (combustible renovable de origen no biológico) e hidrógeno bajo en carbono; otros 400 millones para hidrógeno sólo RFNBO, y 200 millones para combustibles marítimos (hasta 300 millones con cofinanciación).

El presupuesto representa un aumento del 57% respecto a subastas anteriores, y además de proyectos de hidrógeno verde en Europa, se abre una nueva vía: los proyectos en terceros países.

"No sólo es para subvencionar la producción europea del hidrógeno verde, sino también para importar hidrógeno verde del exterior de la Unión Europea", señala en redes sociales Jorge Antonio González, director de Energía y Proyectos de Losán, una multinacional fabricante de productos derivados de la madera.

Es una de las características clave de la futura subasta. Hay nuevas opciones disponibles para los Estados miembros, además de la producción de hidrógeno electrolítico bajo en carbono e hidrógeno de combustible renovable de origen no biológico (RFNBO).

Ayudas en terceros países

Las subastas de importación son uno de los cuatro pilares del Banco Europeo del Hidrógeno. Si bien las subastas nacionales ya se lanzaron en 2023, su componente internacional se centra en las importaciones de RFNBO de terceros países, aunque aún no se ha diseñado cómo se va a hacer exactamente.

El informe 'Asistencia en el desarrollo de un diseño de subasta y de las condiciones previas necesarias para una subasta de importación europea de hidrógeno renovable en el marco del Banco Europeo del Hidrógeno' de la Comisión Europea ofrece recomendaciones estratégicas basadas en análisis del mercado del hidrógeno.

En él, se evalúan los sistemas de subastas de hidrógeno existentes y previstos en Europa, pero también fuera de ella. Y por tanto, se incluye un marco de diseño flexible para las subastas de importación, equilibrando las preferencias de los Estados miembros con los objetivos a escala de la UE.

El potencial de importación global, además del comercio intraeuropeo, es importante para cubrir la demanda del proyecto RFNBO de la UE. Tanto las importaciones de hidrógeno puro por gasoducto como las importaciones por barco de amoníaco, metanol y combustibles sintéticos de aviación (eSAF) son opciones viables.

También un desafío clave es garantizar que el hidrógeno importado compita de manera justa con el hidrógeno producido en el país bajo los esquemas de apoyo existentes de la UE.

El informe recomienda características de diseño de subastas que promuevan la rentabilidad y eviten las distorsiones del mercado. Los riesgos deben mitigarse, es decir, mediante la diversificación de las regiones de origen y sólidas salvaguardias contractuales.

Las subastas de importación del Banco Europeo del Hidrógeno podrían apuntar a las importaciones basadas en oleoductos y en barcos.

El informe incluye estudios de casos concretos sobre las importaciones de hidrógeno puro por gasoductos y las importaciones por buques de derivados clave para reflejar las preferencias de los Estados miembros, y proporciona un punto de partida concreto para definir mejor las subastas de importación.

Gas natural eléctrico

El borrador de los términos de la Comisión Europea para la tercera subasta del Banco de Hidrógeno también marca un importante cambio de política y una apertura al gas natural eléctrico (e-NG), el gas sintético neutro en carbono.

Por primera vez, el hidrógeno electrolítico bajo en carbono (incluida la energía nuclear) será elegible si logra una reducción del 70% de emisiones de gases invernadero frente a los combustibles fósiles, expandiéndose más allá del alcance exclusivo de RFNBO de rondas anteriores.

El e-NG se puede implementar hoy utilizando las redes de gas, las terminales de GNL y la infraestructura de abastecimiento de combustible existentes, sin nuevas redes costosas; y el cierre de la brecha de costes, a 4 euros/kg, podría hacer que el hidrógeno para la metanización sea económicamente viable.

Además, estaría listo para el envío con combustibles marítimos ahora como una dotación de financiación dedicada. El e-NG puede servir como un combustible marino directo que cumple con los objetivos de descarbonización sin interrupciones operativas.