Los técnicos apuntan a un error humano en REE como causa del ‘apagón’ y descartan un fallo de las tecnologías renovables

La causa que provocó el apagón que dejó a oscuras a casi toda España y Portugal el pasado 28 de abril sigue sin aclararse.

A las voces de expertos y sector eléctrico que señalan al operador del sistema, Red Eléctrica (REE), como responsable del cero energético, se une el doctor en física nuclear, Manuel Fernández Ordóñez.

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado ha sido tajante: "En mi opinión no se trata de un tema de tecnologías de generación, sino de un tema de cómo se eligen esas tecnologías en cada momento”.

Fernández Ordóñez ha dicho que "esto ha sido un problema originado por sobretensiones en el sistema".

Y según explicó el experto, la legislación vigente, en concreto el artículo 30 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, atribuye a Red Eléctrica la responsabilidad directa de regular las tensiones del sistema.

Para ello, dispone de herramientas como el Procedimiento de Operación 7.4, un protocolo que llevaba cinco años en el cajón de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para controlar la tensión de la red por la masiva entrada de renovables, reactancias y que se aprobó meses después del apagón, reguladores de tensión y compensadores síncronos.

El físico nuclear no mencionó abiertamente a Red Eléctrica de provocar el apagón ni tampoco que lo hiciera intencionadamente, pero sí cuestionó las decisiones operativas del operador del sistema al señalar que "parece ser que ha puesto al sistema en riesgo".

Dudas sobre la gestión

No es el único experto que se plantea las mismas dudas basándose en los estudios presentados por el Gobierno, Redeia o la patronal de las grandes eléctricas, AELEC, además de las declaraciones de los implicados en el apagón.

"El pasado miércoles 17 de septiembre, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, dio explicaciones en el Senado sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril y dejó dos afirmaciones que merecen reflexión", señala en redes sociales Joaquin Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero.

Corredor afirmó que “podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12:03, de 0,6 hercios, provino de la mala gestión y del mal control de una planta fotovoltaica en Badajoz”.

Y también dijo que "las centrales hidroeléctricas no estuvieron a la altura en el proceso de reposición, incapaces de arrancar en autónomo, lo que obligó a depender de la electricidad importada de Francia y Marruecos".

Para Coronado, estas afirmaciones le dejan "perplejo". Y se pregunta "¿de verdad que una sola planta fotovoltaica puede tumbar el sistema eléctrico español?. Si es así… apaga y vámonos”. O se cuestiona que si las "hidráulicas no fueron capaces de arrancar en modo autónomo, que es lo básico en la primera lección de reposición del servicio eléctrico, ¿en qué manos estamos?".

Cruce de acusaciones

Mientras Corredor defiende que se siguieron los procedimientos, los generadores niegan haber incumplido sus obligaciones de absorción de potencia reactiva, lo que augura un litigio judicial para dirimir responsabilidades.

Fernández Ordóñez lanzó una pregunta ante los senadores. ¿Por qué no se convocaron centrales nucleares como Almaraz o Cofrentes, que podrían haber aportado potencia síncrona esencial para estabilizar el sistema en el sur de España?

Y aseveró “con más potencia síncrona, el apagón no hubiera tenido lugar”. También criticó la falta de uso de centrales hidráulicas de respuesta rápida y del cable de Baleares durante la reposición del sistema, y se preguntó por qué no se reprogramaron ciclos combinados cuando algunos se declararon indisponibles el día anterior.

“No me gusta que un organismo técnico tenga favoritismos por ciertas tecnologías dentro del mix”, apuntó, “el mercado mayorista no determina el mix operativo final”, ya que este debe ajustarse a las leyes de la física y a las restricciones técnicas.

Finalmente, cuestionó la versión oficial que atribuye el origen del apagón a la caída de una planta fotovoltaica: “me resulta difícil de creer que una planta de 400 MW tire el sistema”.

Recordó que Baleares estaba conectada y aportando un 20% de potencia en ese momento, lo que refuerza la tesis de que el problema fue estructural y no puntual.

Documentos de 2020

El relato del compareciente se sustentó en una serie de documentos oficiales publicados por REE desde 2020 que, según él, constituyen una cadena de avisos desoídos. Subrayó que el apagón no fue un evento aislado, sino el desenlace de una serie de fenómenos de sobretensión que REE ya había documentado.

“Los eventos de sobretensiones no eran una novedad el día 28 de abril. Red Eléctrica nos lo venía diciendo desde hacía años”, sentenció el físico.

“Tal vez simplemente le hemos pedido a la red que haga algo que no podía hacer, y la red con contundencia nos ha dicho que no lo podía hacer”, concluyó.