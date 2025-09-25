Galán fía el futuro de Iberdrola a EEUU, las redes y 'data centers' y deja a un lado a España por la falta de visión de la CNMC

El presidente ejecutivo del Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, consuma el giro estratégico de la compañía hacia mercados diferentes al de España.

La eléctrica vira definitivamente hacia Estados Unidos y Reino Unido, países en los que llevará a cabo el 65% de su inversión de aquí a 2028. Pero además, se quiere centrar también en data centers.

Un movimiento estratégico que Galán justifica, entre otras cosas, por la baja retribución que quiere destinar a la inversión en redes eléctricas en España la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Galán compara en este punto España con Reino Unido, donde el Gobierno y el regulador están "alineados" para impulsar unas infraestructuras esenciales con el boom de los centros de datos.

También con Estados Unidos, donde Iberdrola es una de las que principales empresa encargadas de modernizar sus infraestructuras.

"Hay una demanda latente a la que no podemos dar respuesta por falta de redes eléctricas", ha dicho en la presentación de su plan estratégico 2025-2028 a los inversores durante el Capital Markets Day.

"Hace 20 años vivimos la revolución de las renovables, pero ahora estamos en la revolución de las redes eléctricas, por el desarrollo de los centros de datos y la inteligencia artificial o los puntos de recarga para vehículos eléctricos".

Y aunque reconoce que es un fenómeno mundial, "el 70% de nuestras inversiones irán destinadas a Reino Unido y Estados Unidos porque tienen marcos regulatorios predecibles, con un atractivo ROE (Return on Equity o rentabilidad de los activos) nominal del 9,5% de media", en clara alusión a lo que no está ocurriendo en nuestro país.

En el caso de Reino Unido, además, "el Gobierno ha facilitado que llegue muchísima inversión en redes eléctricas", ha asegurado Galán.

"Es una decisión política para reducir la dependencia energética y evitar la importación de los combustibles fósiles, que al final repercute en los ciudadanos".

Deriva de la CNMC

Al comparar los contextos de los dos países anglosajones con España, Galán ha llamado a la CNMC y al Gobierno a "resolver sus diferencias" para facilitar las inversiones en redes eléctricas.

El regulador propone una retribución del 6,46% para el periodo 2026-2031 para la actividad de las redes eléctricas, una cifra muy por debajo del 7% u 8% que reclaman las eléctricas.

Inversiones brutas por país 2025-28 Iberdrola . (1) Incluye la transacción Neoenergía/Previ

"El Gobierno va por una dirección que busca solucionar la falta de puntos de acceso de demanda", y el regulador debe "tomar nota de cuál es la política energética del país".

Si "no está en línea con la política del Gobierno, tiene que resolver estas diferencias", ha dicho. Y por eso, ha advertido de que, si no es así, "hay muchos lugares" donde el grupo podría "llevarse el dinero con mejores retornos".

La propuesta de retribución de la CNMC para esta actividad está "muy por debajo de otros países" donde el grupo opera, y por eso, hay en juego 1.000 millones de inversión en España en redes que podrían dejar de invertirse. "Dependerá del entorno regulador", apuntó por su parte el consejero delegado de la compañía, Pedro Azagra.

"Estamos participando en la construcción de un primer centro de datos en Toledo que cuando se conecte a la red consumirá 1 TWh, lo que representará entre el 0,5 y el 1% de la demanda total en España", ha dicho, dijo por su parte, Galán.

Reino Unido y EEUU vs España

Según los datos ofrecidos a los analistas, el ROE en Escocia, Inglaterra y Gales es del 8,7%, y por eso Iberdrola destinará hasta 2028 unos 6.000 millones de euros solo en redes eléctricas de distribución.

En Estados Unidos, sube la apuesta hasta los 9.000 millones de euros de inversión en los próximos cuatro años. El ROE en el gigante americano llega hasta el 9,5%, y desarrollará redes eléctricas de distribución en Maine y Nueva York, y redes gasistas en Nueva York, Massachusetts y Connecticut.

España, un país parecido en superficie y población al de Reino Unido, rebaja las inversiones hasta los 4.000 millones de euros, al calcular un ROE inferior, del 7,8%.

Y en el caso de redes de transporte, Iberdrola destinará 8.000 millones de euros en Escocia (ROE del 7,8%) y unos 3.000 millones en Estados Unidos (10,6%).

"Cerca del 100% de la inversión en transporte regulado hasta 2028 cuenta con marcos regulatorios ya cerrados o en fase avanzada", ha señalado el alto directivo.

"El desarrollo de las energías renovables, las redes eléctricas y el 'timing' para hacerlo lo elige el Gobierno de cada país, y las empresas nos ajustamos a ello".

Más de 9.000 millones

Pese al giro de la compañía, Galán insistió en que Iberdrola apuesta por España, donde planea movilizar inversiones por 9.000 millones de euros en los próximos cuatro años -4.000 millones de euros en redes y 5.000 millones de euros en Generación y Clientes-.

A este respecto, apuntó que la eléctrica es "la empresa industrial que más ha invertido en el país en todos los sectores", con casi 3.000 millones al año, y la que "paga más impuestos".

"Somos el inversor más grande del país en todos los sectores y la empresa industrial más grande que más impuestos paga. Entonces yo creo que España es importante para nosotros, pero es muy importante para el país. Y queremos ayudar al país en la mayor medida de lo posible, pero hay que ser realistas", dijo.

El otro puntal en el que Iberdrola se centrará en los próximos años son los centros de datos. El grupo ya tiene contratados 11TWh/año ya contratados en Estados Unidos, Reino Unido, España y Alemania. De ellos, 10TWh se encuentran en Esapña.